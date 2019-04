¿Qué es el código de verificación de una tarjeta de crédito y dónde está?

Las tarjetas de débito o crédito, después del dinero en efectivo, son uno de los medios de pago más utilizados en todo el mundo. Estas aportan versatilidad y muchas posibilidades a sus usuarios, pues permiten realizar compras sin necesidad de tener dinero en la mano. En ese sentido, la seguridad de estas pasa a ser de suma importancia, sobre todo, si usamos las usamos muy seguido.

Existen varios componentes que garantizan la seguridad de las operaciones que llevamos a cabo con ellas. Un elemento que garantiza la seguridad de su tarjeta es el Número de Identificación Personal (NIP), más conocido por sus siglas en inglés PIN. Estos 4 números son necesarios en las operaciones en cajeros automáticos, para utilizar servicios de banca electrónica y realizar compras.

En esta oportunidad vamos a centrarnos en el Card Verification Value (CVV) o código de seguridad de las tarjetas que se utiliza por lo generar cuando realizamos compras online.

¿Qué es el CVV o código de verificación?

Además de los dígitos principales que dan el número a la propia tarjeta, existen dos grupos de números más que cumplen unas estrictas funciones de seguridad. Estos dos códigos son:

Fecha de caducidad: expresada en formato MM/AA (mes/año).

CVV (Card Verification Value por sus siglas inglés).

Ambos sirven para demostrar que quien realiza la compra tiene la tarjeta en su poder y no solo el número, evitando así posibles compras fraudulentas. Este código aparece en las tarjetas de crédito, de débito y en las tarjetas prepago cuando se recargan.

El CVV se compone de tres o cuatro dígitos (dependiendo el tipo de tarjeta) que aparecen impresos en la banda de la firma, situado en el reverso de la tarjeta. Cada una de estas tiene su propio código. Por esta razón, cuando se sustituye la tarjeta por pérdida, cambia la fecha de caducidad y el CVV, pero se mantiene el número.

Cabe mencionar que el CVV tiene distintas denominaciones, aunque siempre se refieren al mismo código. Estas son:

CVD (Card Verification Data)

CCV (Card Code Verification)

CVN (Card Verification Number)

CSC (Card Security Code)

CVVC (Card Verification Value Code)

¿El CVV refuerza la seguridad de la tarjeta?



Estos tres o cuatro dígitos refuerza la seguridad en el uso de las tarjetas bancarias. La impresión plana del código dificulta que la tarjeta pueda ser utilizada por otros, pues no deja huella cuando se utiliza.

Es importante no facilitar nunca este código por correo electrónico, ni cualquier aplicación de mensajería, para evitar que pueda ser utilizado de forma fraudulenta. Es decir, aunque tengamos el número de la tarjeta, el pin o la fecha de caducidad, que son los datos que habitualmente se piden, no se puede finalizar la compra si no se introduce este código.