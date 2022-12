Club de Suscriptores y Diario Gestión te brindan en este “Especial Navidad” hasta un 50% de descuentos en productos por tu afiliación. ¡Qué esperas y no desaproveches las diversas ofertas!

Ziyas

Ziyaz

Ziyaz te ofrece hasta un 50% de descuento en sus muebles, gracias a tu suscripción al diario. La oferta está disponible en toda la tienda, a excepción en la línea Ximesa.

Este beneficio estará disponible hasta el 31 de diciembre del presente año y podrás acceder presentando tu número de DNI e identificarte como suscriptor de Gestión.

Si deseas obtener mayor información, ingresa al siguiente ENLACE.

Crocs

Crocs

Crocs te brinda hasta un 35% de descuento en todo su calzado -a excepción de los Jibbitz- por tu suscripción a Gestión.

Recuerda, este beneficio estará disponible del 10 al 11 de diciembre del presente año. Para adquirirlo solo deberás presentar tu documento de identidad.

Si deseas obtener mayor información, ingresa al siguiente ENLACE.

Wilson

Wilson

Por tu suscripción al Diario Gestión, Wilson te brinda hasta 30% de descuento en sus implementos deportivos para tennis -a excepción de new arrivals y pelotas de tennis-.

El beneficio estará vigente del 10 al 13 de diciembre del presente año. Para adquirirlo deberás generar tu cupón AQUÍ, e ingresarlo en la página web de WILSON.

Si deseas obtener mayor información, ingresa al siguiente ENLACE.

Salomon

Salomon

Salomon te brindará hasta 30% de descuento en sus accesorios, ropa y zapatillas en tu excursiones, gracias a tu afiliación en el diario. No obstante, las new arrivals no incluye en la promoción.

Esta promoción estará vigente del 10 al 13 de diciembre del presente año; asimismo, deberás solicitar tu cupón AQUÍ e ingresarlo en la página web de SALOMON.

Para mayor información, ingresa al siguiente ENLACE.

Monark

Monark

Por tu suscripción al Diario Gestión, Monark te ofrece un 25% de descuento en bicicletas Monark y 15% de descuento en Prestige, categoría fitness y en scooters Monark.

El beneficio estará disponible hasta el 31 de diciembre del presente año y solo deberás presentar tu DNI e identificarte como suscriptor del diario.

Si deseas obtener mayor información, ingresa al siguiente ENLACE.

La Curacao

La Curacao

La empresa peruana La Curacao te ofrece bonos de hasta S/ 300 en la compra de SKUs seleccionados o 10% de descuento en su línea infantil, juego de dormitorios, parrillas y bicicletas, gracias a tu suscripción en Gestión. Asimismo, podrás acceder a un 5% adicional en productos de la web.

La oferta estará disponible hasta el 31 de diciembre del presente año.

Para aprovechar esta promoción deberás generar tu cupón AQUÍ y registrarlo en la página web de LA CURACAO al terminar tu compra.

Si deseas mayor información, ingresa al siguiente ENLACE.

Para conocer qué otros beneficios podrás acceder en el Especial Navidad del Club El Comercio, debes ingresar AQUÍ.

A futuros suscriptores

Si deseas conocer qué descuentos podrás acceder en viajes, entretenimiento, moda, gastronomía y más si te suscribes al Club de Suscriptores, ingresa al siguiente LINK o descárgate la APP Del Club.

Si aún no estás suscrito a Gestión.pe puedes suscribirte AQUÍ y acceder -además- a otros beneficios y promociones por S/ 19 el primer mes.