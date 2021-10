La cineasta Claudia Llosa, nominada a un Óscar por “La teta asustada”, ha vuelto a escribir su nombre en un estreno. Esta vez, además, lo hace a partir de este 13 de octubre a nivel mundial en la plataforma Netflix con el filme “Distancia de rescate”. “Hay muchas emociones y muchas ganas de que la película empiece a viajar”, comenta la directora a Gestión.

Es la primera vez que estrena con una plataforma de streaming. ¿Qué cambios significativos hay en la negociación con respecto a otras experiencias?

Es una experiencia positiva. Tengo la suerte de contar con unos productores fantásticos y son ellos quienes se ocupan de todo. Yo trato de enfocarme en la parte creativa, pero sí me he sentido muy cómoda. Ha sido un proceso muy rico, muy abierto desde el inicio, donde me he sentido libre a todo nivel y con un apoyo que ha durado hasta el último momento.

¿Esto abre la puerta a nuevos proyectos con Netflix u otras plataformas?

Claro, cómo no. Pero desde la creación del guion trato de no pensar tanto en eso. Me entrego tanto a la idea y no pienso en cómo la voy a realizar para no limitarme y no estar pensando en qué se puede hacer y qué no en términos de financiamiento. Intento salir del papel de director y productor, pero sin duda estoy encantadísima de poder repetir la experiencia.

Y al hacer el guion, ¿influye algo el hecho de que mucha gente lo verá por streaming? Pues no será un espectador en una sala, sino tal vez alguien de camino al trabajo con un smartphone...

Es difícil saber en qué lugar emocional está parado el espectador, pero uno intenta jugar a anticipar esa reacción y a tratar de sostener su atención. Más allá del lugar, yo puedo ver algo en el cine o en el iPhone, me entrego a cualquier formato. Me gustaría que vean la historia con toda la concentración posible, pero incluso a veces yo misma estoy haciendo otra cosa y viendo una película y la disfruto de igual forma.

En ese sentido, usted es menos “romántica” que otros cineastas…

Me interesa mucho mantener las salas, creo que hay que volver al cine. He luchado para que mi película se pueda ver en todas las salas que se puedan, pero también estoy abierta a nuevos formatos. Entiendo que todo está cambiando y lo asumo como algo natural.

Los cambios también se han dado por la pandemia, por ejemplo, en sobrecostes de las producciones. ¿Para esta también fue así?

En este caso, rodamos previo a la pandemia y no nos afectó en el rodaje. Pero he rodado en otros proyectos y sí afecta porque hay que tener muchos cuidados, exámenes médicos seguidos y tener todo tipo de seguridad biosanitaria. Eso no solo no favorece a la rapidez, sino también genera sobrecostes. Pero se ha podido avanzar, sostener.

Además de producciones muy comerciales, Netflix apuesta por el cine de autor. ¿Ha crecido este nicho?

Sin duda, a todo nivel hay mucho más interés. La gente consume muchísimo más contenido audiovisual y todos están ahora mucho más abiertos a descubrir nuevos mundos. El hecho de que se vean series en otros idiomas que no sean en lengua inglesa y que sean número uno en varios países habla de lo dispuesto que está el espectador. El cine de autor se ha visto beneficiado con un público más abierto, más joven, y más dispuesto.

¿Ya trabaja en nuevos proyectos cinematográficos?

Acabo de terminar de grabar unos capítulos para una serie en Colombia y enfocada en el estreno de esta película. Además, estoy escribiendo otro proyecto y espero pronto poder emprender otro.

¿Alguno de ellos tiene como escenario el Perú?

Sí, estoy escribiendo uno que ojalá pueda rodar en el Perú pronto. Obviamente me encantaría volver y rodar allí. Pero cuando uno está estrenando algo trata de sentir el momento, de poner los pies en la tierra para volver a saltar.

