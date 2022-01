Como en cada temporada de verano, las escuelas de surf se alistan para recibir a nuevos interesados en aprender este deporte acuático. Sin embago, ante la menor presencia de turistas receptivos, estas tuvieron que adaptarse a un público local que no significa los mismos ingresos económicos.

Con las restricciones de ingreso al país ante la pandemia del COVID-19, las escuelas de surf ubicadas en la playa Makaha en Miraflores que antes estaban enfocadas en dictar clases a turistas, hoy esa demanda se ha visto reducida a un 30% de extranjeros y 70% de limeños, refirió Javier Amaya, presidente de la Asociación de Escuelas de Surf Makaha.

Este factor influye también en los ingresos económicos para dichas escuelas, pues un turista receptivo paga US$ 30 por una clase privada en comparación con un limeño que paga US$ 20 o menos. Esto también se repite en las clases grupales, donde un turista paga US$ 20 y el limeño solo US$ 13.

“Las restricciones de ingreso al país también nos afecta de alguna manera, definitivamente no se gana lo mismo. El turista receptivo siempre significará un mayor apoyo económico para nosotros”, comentó el también gerente general de Pukana Surf a Gestión.pe.

Sobre el nivel de inscripciones para esta temporada de verano, explicó que aún están en un 40% y que se irá incrementando con el avance del verano y porque es también un deporte que se practica de manera individual. Asimismo, comentó que por el momento las escuelas ubicadas en Makaha no están contando con la autorización de la municipalidad de Miraflores para la colocación de carpas por cada escuela.

¿Cuánto cuesta invertir para ser surfista?

El alza del precio de fletes navieros también ha influenciado en el precio de los implementos para llevar clases de surf aumentando la inversión básica a US$ 400, cuando según Amaya, antes solo se invertía la mitad.

Por ejemplo, un traje de neopreno básico cuesta ahora US$ 150, una tabla de surf también básica está en US$ 200 y una cuerda para la tabla cuesta ahora US$ 50.

Precisiones