"Cityboy": Los secretos de las crisis financiera que enfrentó Londres en el 2008

Un ex banquero millonario hijo de un par de Galeses laboristas cuyo explosivo libro expuso la codicia y los trucos sucios de la City financiera de Londres.

Geraint Anderson, quien creció en Swansea, donde su padre Donald, ahora Baron Anderson, era el diputado del este de Swansea, pasó 12 años como analista de acciones en Square Mile de Londres.

Durante dos años, el hombre de 41 años fue infiltrado, derrochando los frutos de los tratos poco fiables y las sorprendentes bonificaciones que caracterizaron el pródigo mundo financiero de Londres en una dramática columna periodística con su identidad oculta por el seudónimo Cityboy.

Luego, en 2008, dejó su trabajo de la ciudad bien pagado con £ 5 en su cuenta bancaria y se hizo público con su novela, Cityboy: Beer and Loathing in the Square Mile, publicada bajo su propio nombre.

Se marchó a Black Mountains, en el sur de Gales, donde ahora está casado y forma una familia al aire libre, muy lejos de los cañones de concreto del distrito financiero de la capital del Reino Unido.

