Del cine a tus oídos: éxito en taquilla dispara ventas de Queen y Elton John

Queen vendió más álbumes en Norteamérica que ningún otro artista en la primera mitad del 2019, confirmando que la música que aparece en el cine y la televisión aumenta las reproducciones por "streaming" y las descargas.

Un reporte de Nielsen Music publicado el jueves indicó que la banda sonora de "Bohemian Rhapsody" , que ganó cuatro premios Oscar en febrero, fue la producción de rock más vendida en los seis primeros meses del 2019. En segundo lugar destacó la recopilación "Greatest Hits 1", también de la banda británica.

Según Nielsen, Queen vendió más de 731,000 álbumes -más que ningún otro artista- y el mayor número de canciones en formato digital, con más de 1.3 millones de descargas.

En febrero, Queen se convirtió en la primera banda de rock que abre la ceremonia anual de entrega de los Oscar, con una interpretación en vivo de sus éxitos "We will rock you" y "We are the champions".

En la misma gala, la tórrida interpretación de la canción "Shallow", del filme "A star is born", a cargo de Lady Gaga y el actor-director Bradley Cooper, también impulsó al alza las ventas. La balada romántica suma 648,000 descargas digitales en lo que va de año, según el reporte.

Asimismo, la película biográfica de Elton John "Rocketman" apuntaló una mejora de 138% en las ventas de álbumes del artista británico en la primera semana tras su estreno el 31 de mayo.

La colaboración del rapero Post Malone con Swae Lee en la canción "Sunflower" se disparó hasta lo más alto de la lista del Billboard Hot 100 en enero, tras aparecer en la cinta animada "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

La canción experimentó un incremento de 170% en sus reproducciones en radio y el video ha sido visto más de 642 millones de veces en YouTube.