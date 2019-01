El cine mantiene su fuerza frente a la invasión televisiva

La televisión se ha lanzado con mucha fuerza y recursos a la conquista de la ficción, pero pese a lo que muchos pensaban, eso no ha afectado al cine, que en el 2018 habría llegado a una recaudación mundial de US$ 41,700 millones, lo que supone que, en una década, las películas han duplicado su recaudación.

En el 2008 la taquilla mundial fue de US$ 20,740 millones (US$ 9,640 millones en Estados Unidos y US$ 11,100 millones en el resto del mundo), mientras que en el año 2018 habría sido de US$ 41,700 millones-con US$ 11,900 millones en Estados Unidos y US$ 29,800 millones a nivel internacional-.

Por títulos, es " Avengers: Infinity War" la película más taquillera del año 2018, con US$ 2,048 millones en todo al mundo, al día de hoy, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

Una cifra que sitúa la última entrega de estos superhéroes como la cuarta película más taquillera de la historia, solo superada por " Avatar" (US$ 2,788 millones), "Titanic" (US$ 2,187 millones) y "Star Wars: The Force Awakens" (US$ 2,068 millones).

En el listado anual, " Black Panther" ocupa el segundo puesto, con US$ 1,346 millones, seguido de "Jurassic World: Fallen Kingdom", con US$ 1,304 millones; "Incredibles 2", con US$ 1,242 millones y "Venom", con US$ 855 millones.

Una demostración de fuerza de las películas de superhéroes, que cuelan también entre las diez más vistas " Deadpool 2" y "Ant-Man and the Wasp", con "Aquaman" muy cerca de entrar en ese top teniendo en cuenta que lleva tan solo una semana en las salas.

Unos datos optimistas para la industria del cine en un año cargado de polémicas por las películas producidas por las plataformas televisivas, que se estrenan brevemente en las salas únicamente para optar a los grandes premios.

Pero pese a que muchas de las estrellas del momento se han pasado a la televisión -actrices como Julia Roberts, Emma Stone, Nicole Kidman o Amy Adams, actores como Benedict Cumberbatch, Jim Carrey o Michael Douglas y directores como David Fincher o Martin Scorsese-, el mundo del cine sigue atrayendo a los espectadores.

Solo en Estados Unidos, la taquilla de 2018 ha crecido un siete por ciento este año, con US$ 11,500 millones de recaudación, que se espera alcance los US$ 11,900 millones el día 31.

Y a nivel mundial ha habido 53 películas que han superado los US$ 100 millones de recaudación, entre ellas el éxito más sorprendente del año, el de "A Quiet Place", la ópera prima de John Krasinski, que alcanzó los US$ 340 millones para un presupuesto de 17.