Cincuenta sombras liberadas: la última película de la trilogía lidera la taquilla

FOTOS | "Cincuenta sombras liberadas", el "clímax" de la trilogía "Fifty Shades of Grey", repleta de fantasías e intrigas eróticas, dominó este fin de semana la taquilla estadounidense con una recaudación estimada de US$ 38.8 millones, informó la web especializada Box Office Mojo.

"Cincuenta sombras de Grey" debutó con US$ 85.2 millones en el 2015 y la segunda parte, "Cincuenta sombras más oscuras", ingresó US$ 46.6 millones el año pasado.

La cinta, bajo la dirección de James Foley, comienza con la boda de la joven Anastasia y el multimillonario Christian (Dakota Johnson y Jamie Dornan, respectivamente), quienes, además de sortear problemas sentimentales y románticos de todo tipo, deberán también lidiar con algunos fantasmas del pasado que amenazan sus vidas.

El segundo puesto fue para la cinta de animación "Peter Rabbit", con unos US$ 25 millones.

Esta adaptación del clásico cuento de Beatrix Potter acerca de un conejo rebelde que trata de adentrarse en el huerto de un granjero está dirigida por Will Gluck y cuenta con las voces de James Corden, Domhnall Gleeson y Sia en su versión original.

El tercer lugar fue para "The 15:17 to Paris", de Clint Eastwood, con US$ 12.6 millones.