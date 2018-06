Mañana nuestra selección de fútbol juega su segundo partido en Rusia 2018 ante Francia a las 10:00am; y buscará sumar sus primeros tres puntos.

Si usted es de los que disfruta ver a la blanquirroja en lugares concurridos como plazas o restaurantes en compañía de su familia y amigos, debe tener el cuenta el tráfico que se generará desde temprano.

Tenga en cuenta que, según la Policía de Tránsito, en Lima existen 45 puntos críticos y el 80% de las vías de transporte público se encuentran saturadas en las denominadas “horas punta”.

Easy Taxi ha creado una lista con algunos consejos a seguir para evitar tráfico:

1. Evite bloquear el cruce de avenidas y calles

Recuerde ceder el espacio apropiado para que otros vehículos puedan transitar correctamente. En hora punta es donde se genera más congestión, por eso evita bloquear los cruces de avenidas o calles, de esa forma el tránsito será más fluido y se evitarán accidentes.

2. Si ingresas en un óvalo maneja con prudencia

Al ingresar a un óvalo los autos que están en la parte interna del carril son los que tienen preferencia para cruzar. Ingresa con cuidado y evita cerrar el paso.

3. Cuidado con las zonas cercanas a un colegio

Los partidos se han pactado de forma temprana, pero recuerde que por las mañanas cientos de jóvenes y universitarios están en rumbo a sus clases y es inevitable no encontrarse con un grupo durante nuestro recorrido. Por ello, son estas zonas cercanas donde uno debe ser precavido y ceder el paso.

4. No cruce los rompemuelles a más de 20km

En el afán de querer llegar puntuales a nuestro destino, no tomamos en cuenta estos detalles que pueden dañar nuestro vehículo. Nuestra ciudad no es ajena a los rompemuelles o baches en distintas avenidas y cuando se cruza uno quienes más sufren son nuestros amortiguadores. Recuerda cruzar a no menos de 20 km para resguardar la suspensión del vehículo.

5. Utiliza algún aplicativo móvil

Una de las mejores formas de manejar y visualizar a tiempo real la situación de las principales avenidas y calles de la ciudad es mediante una app como google maps o waze. De esa forma evitará irse por calles muy congestionadas.



Eso sí, tenga cuidado con el uso del celular y su batería.

Datos

Un estudio realizado en el 2017 por el observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos revela que, debido al tráfico, una cuarta parte de los limeños demora dos horas diarias en sus viajes al ir a trabajar o estudiar.