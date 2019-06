Cinco preguntas para saber si es un líder o está en camino a serlo

La poeta Maya Angelou tiene una frase que dice que muchas personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, “pero nunca olvidarán la forma en que los hiciste sentir”.

Entonces, si alguna vez trabajó para un líder que generó un impacto positivo en su carrera, la razón por la que aún recuerda a esa persona es por la forma en que lo hizo sentir.

Si usted es un líder o aspira a convertirse en uno, el proceso requiere hacerse cinco preguntas que lo ayudarán a lograrlo, según el portal de negocios Forbes.

1. ¿Escucha a todos en la organización y deja a los empleados compartir sus ideas?

Muchos falsos líderes prefieren no escuchar ideas, opiniones o críticas constructivas de otros acerca de la empresa o de su mismo liderazgo. Un buen líder es abierto y confiable, encuentra el tiempo para responder las dudas de los otros.

2. ¿La gente está motivada a seguirte?

Ashley Goodall, coautora del bestseller ‘Nueva mentiras acerca del trabajo’ propone un breve ejercicio para saber si eres un líder natural. “Mira detrás de ti. ¿Hay alguien allí? Si es así, eres un líder. Si no, entonces no lo eres. Es un test muy simple”. En efecto, los grandes líderes no tienen que voltear a mirar si hay alguien a su lado, sino que la gente naturalmente se siente atraída por ellos y su trabajo.

3. ¿Las personas buscan tu perspectiva, insights o te hacen preguntas?

Los líderes son como entrenadores y mentores. Pero si no hay nadie preguntándote tu opinión, empiece a preguntarse por qué. ¿La gente le teme? ¿No confía en usted? Para cuestionar el nivel de confianza que sienten por usted, evalúe primero cómo responde a las solicitudes, preguntas, inquietudes e incluso a las malas noticias de los demás.

4. ¿Retribuyes con aprecio y reconocimiento?

Los grandes líderes encuentran diversas formas de expresar aprecio y gratitud por el trabajo bien hecho de sus empleados. Puede ser desde una nota que escrita a mano diga “gracias” hasta una reunión o fiesta que reconozca a un trabajador o grupo. Este tipo de detalles ofrecen un mensaje claro de aprecio y reconocimiento.

5. ¿Te has propuesto mejorar la vida de tus empleados?

Recuerde que el liderazgo se trata de servicio y de que quienes lo rodean se sientan mejor. Quitar los obstáculos del camino de sus colaboradores, prepararlos para el éxito, ayudarlos a encontrar un sentido y propósito de su carrera le garantizará su lealtad y confianza.