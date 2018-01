“En cinco años los gamers podrían valer lo mismo que los futbolistas”

Con 21 años, es el gamer peruano que más ingresos ha tenido en el 2017 con los videojuegos. Según el portal eSports Earnings, Luis Salazar, ‘Jhona’ –como es más conocido–, sumó US$ 70,000, lo que lo posiciona como el primero del país.

Es jugador de Pro Evolution Soccer (PES) desde los 9 años. Desde el 2005 comenzó a meterse de lleno en los torneos que podía.

“Creo que me organicé bien para llevarlo paralelamente con los estudios, y por eso mis padres me apoyan y me ha ido bien”, señala.

Los ingresos que el gamer ha podido percibir los ha hecho gracias a su participación en dos eventos de gran envergadura: el Torneo latinoamericano de PES, donde salió campeón, y el Mundial, en el que quedó tercero.

La preparación

Salazar cuenta también que solo entrena cuando irá a jugar fuera del país. “Sí se requiere un entrenamiento fuerte, ya que todos los que van a esos eventos son grandes competidores. Por eso, dos semanas antes me voy preparando”.

¿Cómo lo hace? Pues se reúne con amigos en un local a jugar tres o cuatro partidos al día para “mantener el ritmo”.

Asimismo, pertenece a un clan –nombre con el que son conocidos los equipos de PES en nuestro país– llamado “Kraken”, que es el actual tricampeón del Perú. “Son grandes amigos para mí”.

Y aunque no cuenta con un entrenador formal, ‘Jhona’ considera que el líder de su clan se asemeja a uno. “Él me ayuda a veces a escoger los equipos, la formación”.

Por otro lado, se encuentran los aspectos estratégicos, donde enfatiza que los jugadores profesionales en PES ya tienen el conocimiento de las jugadas. Sin embargo, lo importante es tener una buena formación, así como saber estudiar a los rivales, ya que cada uno de ellos maneja un juego distinto.

Los eSports

En cuanto al panorama de los eSports en el Perú, Salazar piensa que aún queda un buen tramo por recorrer.

“Siendo sincero, creo que en Latinoamérica no ha explotado el boom de los videojuegos, no como en Europa, al menos, donde los videogamers son como estrellas”, indica.

Además, considera que en nuestro país tomará varios años llegar a tener el nivel competitivo del Viejo Continente. “En cinco años los gamers podrían valer lo mismo que los futbolistas”.

Fútbol virtual y auspicios

Cuando ganó el tercer lugar en el Mundial de PES pasado y volvió al Perú, ‘Jhona’ recibió una inesperada llamada.

“Se dijo que me iba a fichar un club de fútbol, que era Universitario. Tuve una reunión con la administración, pero todo quedó en conversaciones. Espero que en un futuro se pueda concretar, ya que sería un gran paso para el fútbol virtual”, señala.

A pesar de ello, el gamer confiesa que prefiere no contar con ningún auspicio, por ahora.

“Prefiero manejarme por mi cuenta, porque un auspicio en el PES no influye mucho”.

Próximos torneos

Este mes, Salazar viajará a Tokio para participar de las eliminatorias del Mundial de PES 2018. El evento, al cual se le ha llamado “PES League World Tour”, se divide en tres rondas. El primer tramo es el asiático, luego sigue el latinoamericano y, finalmente, el europeo.

Para esto se ha invitado a los ocho mejores del Mundial pasado y a otros ocho jugadores que han clasificado vía online. En cada ronda se irá sumando puntos en la tabla general.

“Tengo esperanza en que voy a clasificar y estaré bien posicionado en este torneo. Incluso creo que puedo salir campeón”, dice.

El lado B del gamer

A pesar de los logros obtenidos hasta la fecha, Salazar no pierde de vista lo que realmente quiere lograr: terminar la universidad y tener una carrera profesional.

“Yo siempre miré esto (los videojuegos) como un hobby, más que como una profesión. Por eso no me meto tan a fondo, porque, como estoy, estoy bien y quiero seguir así”, indica el joven gamer.