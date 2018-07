Un grupo de científicos de distintos países han encontrado la forma de utilizar el dióxido de carbono ( CO2 ) como combustible.

De ese modo, no sólo se podrá aliviar un problema que desde hace años amenaza nuestro planeta, sino que además se podrá aumentar la producción de combustible de origen "no fósil" y por ende no contaminante.

El hallazgo, publicado en la más reciente edición de la revista científica Applied Catalysis B: Environmental, tendría, a juicio de sus responsables, un enorme potencial descontaminante.

"Nuestro trabajo busca aprovechar el CO2 emitido hacia la atmósfera y con él producir metano, que puede ser reutilizado como gas natural sintético. Nuestros datos nos confirman que con este método podemos producir 5 veces más combustible que antes", sostuvo Francisco Gracia, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Se trata de desarrollar "un dispositivo compacto, similar a los convertidores catalíticos de vehículos a gasolina, que pueda instalarse en chimeneas de calderas o de centrales termoeléctricas para disminuir las emisiones de CO2, aprovechándolo como materia prima energética", indicó Gracia.