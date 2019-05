Cuatro razones por las que las personas temen la ciencia

Una vez Marshall Shepherd, científico del clima y colaborador de Forbes, fue consultado en una conversación casual sobre si creía en el cambio climático. Su respuesta fue "la ciencia no es un sistema de creencias" seguido de una explicación más profunda. Entonces la conversación giró en torno a la fe.

Esta experiencia lo motivó a escribir sobre las cuatro razones por las que la gente podría temer a la ciencia.

1. Hay percepción de conflicto con las creencias de fe



Cada vez más, el método científico, los datos verificados y las publicaciones académicas están en desacuerdo con lo que la gente cree. Los sesgos asociados con las experiencias personales son fuertes. “Cómo nos criaron, dónde nos criaron, nuestra educación basada en la fe, la alineación política y nuestro círculo de iguales. Cada uno de estos es importante y da forma a la vida. Sin embargo, ninguno de ellos debe usarse fundamentalmente para socavar la ciencia”, señala el colaborador de Forbes.

2. Puede ser difícil comprender la ciencia

Desde su perspectiva como científico y profesor, Shepherd observa que los estudiantes temen el rigor de la ciencia, la posibilidad de que disminuya su promedio académico y de poner en riesgo las becas. “Un estudio en el Southern Economic Journal encontró que los estudiantes en carreras universitarias relacionadas a la ciencia tenían de 21% a 51% más probabilidades de perder becas basadas en la calificación que otras disciplinas”, apunta Forbes.

3. Si no se entiende, se rechaza

Es común que quienes no entiendan la ciencia, decidan no creerla porque no suena a verdad. “Lo veo a través del paisaje de negación o escepticismo generalizado. Todavía hay mucha gente que no cree que los astronautas hayan aterrizado en la luna”, comenta el colaborador del medio de Estados Unidos.

4. Se necesita pensar en la relevancia del ser humano

Las preocupaciones sobre la automatización que afectan a los empleos y las oportunidades son reales y no deben ser ignoradas. “Un comentario que escuché en la discusión es si los robots nos reemplazarán. En esa declaración, me pregunté si parte del miedo o escepticismo que tienen algunas personas sobre la ciencia está relacionado con la autoconservación”, cuestiona el científico Shepherd.