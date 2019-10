Weisman fue un coleccionista dedicado, famoso por sus cenas en las que atletas y actores mantenían estrecha relación con artistas de la sociedad.

En 1977 le pidió a su amigo, el artista Andy Warhol que iniciara una nueva serie. Se trata del conjunto de retratos a atletas. Las obras han llegado a ser considerados como los trabajos más destacados de los últimos años de Warhol. La colección incluye pinturas de serigrafía de 10 estrellas del deporte de la época, entre ellos están Muhammad Ali , Kareem Abdul-Jabbar y Chris Evert, detalló Christie´s.

Eventualmente, estos trabajos aparecieron en revistas y carteles publicitarios en todo Estados Unidos, promoviendo desde ropa deportiva hasta autos y cereales para el desayuno.

Warhol hizo solo ocho juegos de retratos de atletas, y del 13 al 14 de noviembre de 2019 se ofrecerá un juego guardado por Weisman, como lotes individuales, en Christie’s, Nueva York.

Valor de piezas en subasta

Kareem Abdul-Jabbar,

El jugador que medía 7 pies 2 pulgadas de alto, fue nombrado el más valioso de la Asociación Nacional de Baloncesto en cinco de las ocho temporadas previas a esta sesión. Se estima que la pintura está valorizada entre US$ 300,000 a US$ 500,000

Pelé

El único jugador que ganó tres Copas Mundiales. El brasileño es considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. La casa de subastas Christie´s estima que el valor de la obra está entre US$ 400,000 y US$ 600,000.

Vitas Gerulaitis

La estrella de tenis ganó solo un título de Grand Slam, el Abierto de Australia de 1977. Su muerte impidió que continuara con su carrera. Valor estimado, entre US$ 200,000 y US$ 300,000

Chris Evert

Evert era la tenista número uno del mundo en el momento en que Warhol la fotografió. En ese entonces ganó seis de sus 18 títulos de Grand Slam. La joven de 22 años estaba a punto de lanzar la campaña para su séptima, en el US Open de 1977 en Nueva York. Su valor estimado es entre US$ 250,000 y US$ 350,000

Muhammad Ali

Comúnmente descrito como el mejor deportista de todos los tiempos, Ali tenía 35 años y era el campeón mundial cuando Warhol lo retrató. Su valor sería entre US$ 4,000,000 y US$ 6,000,000