Christie's subastará collar de esmeraldas del siglo XIX tasado hasta en US$ 1.2 millones

La casa Christie's subastará el este miércoles en Ginebra un collar de esmeraldas y diamantes creado por Tiffany and Co a finales del siglo XIX y con un valor estimado en entre US$ 700,000 y US$ 1.2 millones.



El especialista del departamento de joyería de Christie's Max Fawcett dijo que se trata de un collar "muy poco usual" porque las esmeraldas están cortadas en forma circular, "algo muy raro en estas piedras preciosas" y, además, porque "es difícil encontrar un collar con tantas esmeraldas y de tanta calidad".



Explicó que todas las esmeraldas proceden de Colombia y que su tamaño va aumentando a medida que se acercan al centro, donde hay una piedra de siete quilates.



Fawcett destacó que esta pieza de joyería está embellecida con el elemento de la flor de lis, "símbolo de la realeza y nobleza francesas desde la Edad Media".



"Estamos seguros de que este collar se hizo para alguien muy importante y, aunque hemos estado en contacto con Tiffany and Co (para averiguarlo), no sabemos exactamente para quién", indicó el especialista.



Fawcett aseguró que están "muy emocionados" de contar con esta joya para su próxima subasta, en la que se pondrá a la venta un total de 400 piezas entre diamantes, piedras coloreadas, art déco, joyas retro y joyas de inspiración animal.



El collar compartirá protagonismo con otras joyas como un anillo del joyero Harry Winston con un diamante color D de más de 50 quilates, valorado en entre US$ 5 millones y US$ 7 millones, y otro anillo con un diamante amarillo de más de 20 quilates con un precio estimado en entre US$ 3.8 millones y US$ 4.5 millones.



Esta subasta coincide con el 50 aniversario de la presencia de la casa británica en Suiza, donde se instaló en 1968.