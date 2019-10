El ‘Desnudo Acostado’ de Amedeo Modigliani, fue una de las obras vendidas este lunes en la subasta de Christie’s por US$ 170 millones. Una obra de cerca de 100 años de antigüedad que se ha convertido en el segundo cuadro más caro de la historia vendido en subasta.

La subasta duró nueve minutos, con cinco personas que se disputaron la pieza y cuyo comprador final prefirió mantenerse en el anonimato.

Este cuadro causó un escándalo cuando Modigliani la exhibió casi 100 años atrás en su “primera y única” exhibición en París.

En ese entonces la policía exigió el cierre inmediato de la exhibición, debido al contenido de la pintura, la cual generó que la multitud se aglomerara afuera de la galería para observar por la ventana el desnudo del pintor.

El otro gran protagonista de la noche fue Roy Lichtenstein con su obra “Nurse”, una imagen pop art de una enfermera con mirada enigmática.

Este cuadro fue vendida en US$ 95.4 millones, muy por encima de su estimación de US$ 80 millones. La obra batió el récord de precio para Lichtenstein, cuya anterior pieza más cara era “Woman with Flowered Hat”, vendida hace dos años por US$ 56.1 millones.