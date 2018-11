La Tigresa del Oriente, popular artista peruana en la plataforma de videos YouTube, desafiará la 'censura' que la vicepresidenta del Congreso, Leila Chihuán, quiere imponer a su última canción "Estamos Chihuán", donde usa esta expresión, popularizada después de que la congresista afirmase que su sueldo de S/ 15,600 (US$ 4,700) "no le alcanza".

La popular cantante peruana explicó en declaraciones publicadas hoy en medios locales que volverá a publicar el vídeo musical en redes sociales después de haberlo retirado ante una amenaza de la parlamentaria fujimorista de denunciarla por difamación, delito que en Perú está penado con hasta tres años de prisión.

"Estuve muy asustada porque la señora, a través de una carta notarial, me pidió que quitase el vídeo de mis redes sociales, pero yo en ningún momento pensé que iba a ser una ofensa para ella", explicó la Tigresa del Oriente, nombre artístico de Judith Bustos.

La cantante comentó que es la primera vez que le ocurre esto en su carrera y que al inicio de sintió intimidada, pero que ahora está más tranquila tras recibir asesoría legal y conocer que la denuncia difícilmente prosperaría porque en el vídeo no se menciona el nombre completo de la congresista ni tampoco aparece su imagen.

"Los peruanos han pedido subir el vídeo, así que lo volveré a colgar porque en el Perú tenemos libertad de expresión. Todo el Perú escuchó que el sueldo no le alcanza, que gana poquito. Eso fue un chiste. Debe pensar lo que dice porque muchos peruanos viven en extrema pobreza", indicó la Tigresa.

La canción es una versión de "All that she wants", el tema más conocida la banda sueca Ace of base, cuya letra adaptada dice así: "Estamos Chihuán, no tengo para la combi ni para el chaufa; estamos Chihuán, no tengo billete; estamos Chihuán, me paro endeudando en todo el año; estamos Chihuán, no tengo quien me preste".

La expresión "estamos Chihuán" se ha extendido en Perú durante las últimas semanas con multitud de bromas en redes sociales y ofertas de tiendas referentes a las declaraciones de la congresista, a semejanza de "estar misio", coloquial voz peruana para indicar que no se cuenta con dinero.

En ese sentido, la Real Academia Española (RAE) de la lengua indicó este miércoles, a partir de una consulta en redes sociales, que el término "Chihuán" es un neologismo que todavía necesita tener mayor arraigo en el habla popular para poder ser considerado en una próxima edición de su diccionario.

Las declaraciones de la congresista que dieron origen a esta expresión fueron realizadas en una entrevista a la radio peruana Exitosa el 24 octubre.

En ella, Leila Chihuán afirmó que su motivación de estar en el Congreso "no es económica" y que trabajaría en este "ad honorem" porque "no vive enteramente de lo que gana en el Congreso".

"Yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso", apuntó Chihuán, exjugadora de la selección peruana de voleibol.

"Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país", agregó Chihuán.

Los 130 congresistas reciben 14 sueldos de S/ 15,600 soles (unos US$ 4,700) además de otras sumas por "gastos de representación" como los S/ 7,617 (unos US$ 2,300) para viajes y S/ 2,530 (unos US$ 760 ) para viáticos, entre otros conceptos.