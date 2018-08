Chica de 18 años gana más de US$ 500,000 con su negocio de niñeras

Noa Mintz tiene hoy 18 años, pero desde los 15 ha ganado más dinero que las chicas promedio de su edad. Según el portal megaricos.com, mientras asistía a la escuela secundaria, Mintz también dirigía su agencia de niñeras llamada, Nannies by Noa, la cual ha aumentado a más de 250 clientes desde sus inicios.

Mintz cobra una tarifa fija de US$ 5 por niñeras de tiempo parcial y un 15% de tarifa del salario inicial para niñeras quienes usualmente comienzan con un salario de entre US$ 64,000 a US$ 100,000.

Con 30 niñeras de tiempo completo y 50 niñeras que trabajan un promedio de 15 horas por semana, la pequeña empresaria aparte de haber ganado suficiente dinero para contratar a un CEO para que dirigiera su compañía mientras ella va a la escuela, también gano lo suficiente para pagarse sus estudios en unas de las universidades más cara de los Estados Unidos, Brown University.

En una entrevista con CNN, Mintz habló sobre balancear su vida en la escuela con su negocio diciendo:

“No soy una estudiante de nota escolar A+. Definitivamente he tenido problemas con la escuela, [pero] al tener este negocio, me he dado cuenta que ser inteligente académicamente no es lo mismo que ser inteligente empresarialmente. He tratado que el negocio me de más confianza en la escuela.”

Cuando se le preguntó sobre su futuro, Mintz simplemente respondió: “Primero necesito terminar ahora mi universidad y luego quizás lanzaré otra compañía. Ya veremos.”