Champions League: Lo que los turistas se juegan en Kiev, sede de la final entre Liverpool y Real Madrid

Si el Mundial de Rusia 2018 tendría una antesala, esta sería la Champions League. Y es que este evento sirve de referencia para lo que se verá y vivirá en la Copa del Mundo.

Este año, una vez más, la final del torneo –organizado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA)– se jugará el 26 de mayo y tendrá como sede el estadio ‘NSC’ Olympiyskiy de Kiev, capital de Ucrania.

La ciudad

Kiev, cuna de Oleh Blokhin y Valeriy Lobanovskiy, dos reconocidas figuras del fútbol ucraniano, es considerada como una ciudad segura y económica.

Cuenta con muchas playas y es casi tan poblada como Madrid: 2’800.000 de habitantes. Además, está a unos 2,000 kilómetros de Londres y París.

El precio de un pasaje de avión para la mencionada urbe puede fluctuar entre los US$ 1,500 y US$ 1,800. Asimismo, el costo de los hospedajes –por 6 días– van desde los US$ 2,258 hasta US$ 21,652 (si el viajero busca opciones de lujo).

Sobre el estadio

NSC’ Olympiyskiy fue originalmente construido para albergar los Juegos Ucranianos e inaugurado en agosto de 1923. Desde entonces ha sido modificado en varias ocasiones. Los trabajos más significativos se realizaron para los Juegos de 1980. El estadio actual fue reconstruido a tiempo para la Champions del 2012, cuando se disputaron cinco partidos, incluyendo la final.

Es también casa de la selección de Ucrania, alberga los partidos UEFA del Dínamo y los partidos domésticos más importantes como la final de la Copa de Ucrania.

Tiene una capacidad de poco más de 70,000 hinchas. Los precios de las entradas oscilarán entre los US$ 2,034 y US$ 5,981.

Turismo

Son múltiples las opciones para los visitantes, entre actividades culturales y al aire libre.

Una de las paradas casi obligatorias es la torre del campanario de la Catedral de Santa Sofía. Este es el lugar más visitado de Kiev. Y si gusta más de una caminata por la tarde, optar por un paseo por la calle Khreshchatyk – que atraviesa el corazón de la ciudad– es uno de las opciones, especialmente los fines de semana, que está cerrada al tránsito de vehículos.

También se tiene a Mariinskyi Park, donde se reúnen los aficionados al skate y al patinaje, además de ser un gran lugar también para caminar.

Para esto, moverse por la ciudad no es nada difícil, ya que el transporte público incluye autobuses, trolebuses, tranvías y un sistema de metro en constante expansión.

Gastronomía y entretenimiento

Ucrania es famosa por sus ‘pyrizhky’ (bollos rellenos), y el ‘kyivska perepichka’ (especie de hot dog caliente) es una especialidad local. Este último se vende en todas las esquinas en las calles Khreshchatyk y Khmelnytskyi (que son bastante concurridas).

Por otro lado, hay varios lugares en Kiev para el entretenimiento nocturno, aunque la calle Khreshchatyk es quizá la zona con mayor oferta.

Los pubs y los clubes normalmente abren las 24 horas, con opciones de comida disponibles hasta altas horas de la madrugada.