El lado B de la Champions: reventa, falsificaciones y estafas en la final

Este sábado Tottenham y Liverpool se juegan la gloria en la final de la Champions League. Los dos clubes ingleses disputarán en el Wanda Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid, el partido más importante de este torneo que, además, premia al ganador con US$ 83 millones.

Desde hace unos días, en Madrid reina el caos por hacerse de una entrada para el evento. La UEFA, organizadora del campeonato, ha colgado en su web un anuncio que advierte que las entradas se han agotado. Ante esta noticia, la reventa ilegal de entradas se ha disparado a precios altísimos.

Algunas plataformas ofrecen tickets que van desde los US$ 3,350 hasta los US$11,000 por asistir al encuentro deportivo. Cuando salieron a la venta, los precios estaban divididos en categorías. Así, un boleto de categoría 1 costaba US$ 670; la categoría 2 llegaba a US$ 500; y las 3 y 4 se comercializaban en US$ 200 y US$ 78, respectivamente. Asimismo, un paquete juvenil (adulto más un niño) costaba US$ 156.

Cabe recordar que la UEFA puso a disposición de ambos clubes 34,000 boletos (17,000 para cada uno) y 4,000 más para el público en general. La capacidad del Wanda Metropolitano es 68,000 personas.



Brokers y plataformas

Plataformas de reventa de entradas como Stubhub y Viagogo se han visto obligadas a cancelar en masa muchos de los billetes vendidos para la final. Estas empresas online se encargan de contactar a compradores y vendedores.

Sin embargo, muchas veces los vendedores o brokers anuncian tener tickets para un evento determinado, pero no es así. Una vez que logran un acuerdo comercial con un interesado, recién lo intentan conseguir.

Es así que Stubhub y Viagogo se han puesto en contacto con ambas partes para solucionar el problema con la devolución del dinero más una compensación adicional para gastar en otros tickets, según ABC. No todos han aceptado el trato, pues hay quienes aún tienen esperanzas de conseguir el ansiado boleto.

Hotelería y turismo

El nivel de reservas en hoteles de Madrid ha aumentado casi el 90% de su capacidad, según la Asociación de Empresarios Hoteleros de Madrid. Para este partido, se espera la llegada de más de 70,000 ingleses para el partido, 20,000 de ellos sin entrada, según el diario Marca.

Asimismo, el precio de las habitaciones se ha incrementado en un 200% previo a la final de la Champions. El precio mínimo está en los US$ 170 por noche y los más caros podrían superar los US$11,000.

De la misma forma, los alquileres a través de Airbnb no bajan de US$ 160 por día, pero conforme la distancia se acorta con el estadio Wanda Metropolitano, el precio aumenta.

Estafas

Las autoridades españoles han detenido a personas que intentaban vender entradas falsas en las inmediaciones del Wanda Metropolitano. Todos fueron puestos a disposición de la policía.