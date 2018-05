Champions League: Kiev toma precauciones ante el posible ingreso de ultras

Raúl Castro, desde Kiev.



"You'll never walk alone", reza el histórico lema del Liverpool, y en definitiva no estarán solos, pues tanto a hinchas de los Reds como del Real Madrid los acompañarán 8,000 policías en Ucrania.

El escenario para la final de la Champions League es el Estadio Olímpico de Kiev en donde los españoles podrían coronarse por tercer año consecutivo o los ingleses podrían recuperar la 'orejona' 13 años después de la que muchos consideran la mejor final de la historia.

Se calcula que el evento atraerá a 90,000 turistas listos para disfrutar la conclusión de la máxima competición de clubes. No obstante, la ciudad guarda sus reservas.

Kiev vive la fiesta del fútbol. (Foto: Raúl Castro) Kiev vive la fiesta del fútbol. (Foto: Raúl Castro) USI

Los ultras marcaron una época oscura en las calles europeas y en Europa del este, la preocupación sigue presente.

El ingreso de ultras podría provocar actos de vandalismo que, evidentemente, la ciudad no quiere presenciar. Por ello, la policía ucraniana ha desplegado 8,000 efectivos en la ciudad.

El despliegue policial se observa a lo largo de la ciudad y además de proteger a los hinchas, es importante cuidar los 32 millones de euros que dejará el partido para las arcas ucranianas.

Pero no solo la ciudad generará ingresos. El ganador de la Champions League se embolsará un premio de 25 millones de euros.