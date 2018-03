Ceremonia del Oscar registra su menor audiencia televisiva en EE.UU.

La ceremonia de entrega de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas registró el domingo su menor audiencia histórica en la televisión de Estados Unidos, según datos de Nielsen reportados por la cadena ABC de Walt Disney Co, en línea con la reciente baja de eventos similares.

Las transmisiones en vivo por televisión siguen siendo relativamente atractivas para los anunciantes, debido a que los espectadores no pueden saltar los avisos comerciales, lo que ha llevado a un aumento de los precios para la publicidad durante la ceremonia del Oscar a pesar de que los premios registraron en el 2017 su menor audiencia en nueve años.

El programa en vivo de casi cuatro horas de duración promedió un total de 26.5 millones de espectadores, según datos de Nielsen en un comunicado de ABC, una baja frente a los 32.9 millones del 2017 y menos que los 32 millones del 2008, que ahora es el segundo año de menor audiencia.

Las cifras no incluyen la audiencia a través de medios digitales y por móviles.

Los anunciantes prefieren de las audiencias de programas en vivo, porque es más probable que vean la publicidad que quienes siguen eventos y programas grabados, lo que ha impulsado sus precios a pesar de la disminución del número de espectadores. ABC es dueña de los derechos de transmisión del Oscar hasta el 2028.

La edición 90 del Oscar, que se espera sea el evento no deportivo más visto por televisión en el 2018, premió como mejor película a la fantasía romántica "La Forma del Agua", dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

ABC agotó sus espacios publicitarios para la ceremonia del domingo y cobró un promedio de US$ 2.6 millones por un aviso de 30 segundos, dijo una persona con conocimiento del tema. La cifra se ubicó por sobre los US$ 1.91 millones del 2017, según la firma Kantar Media, que agregó que ese año ABC generó US$ 128 millones por la transmisión.

Los premios Grammy atrajeron a 26.1 millones de espectadores en enero, su menor audiencia desde el 2006. El público televisivo del Super Bowl del fútbol americano, la transmisión más vista del año, disminuyó en 7% respecto al año previo a 103.4 millones de personas.