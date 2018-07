Desde caviar hasta lengua de ternera, hinchas de fútbol disfrutan los sabores de Rusia

Muchos hinchas del fútbol sabían poco o nada sobre la cocina rusa antes del Mundial , pero se han sumergido en la gastronomía local para saborear desde el lujoso caviar hasta productos básicos como la lengua de ternera.

La comida rusa es considerada a menudo insípida y pesada, y de hecho, muchos platos parecen estar orientados a que las personas pasen el invierno agotador en lugar de estimular sus paladares.

Pero el egipcio Ahmed Morsy, de 28 años, se empeñó en probar un nuevo plato ruso todos los días. Sus favoritos son pelmeni con albóndigas y stroganoff de carne.

"Me encanta, sinceramente. Es mejor de lo que esperaba. No me gusta la comida picante así que para mí fue perfecto", dijo Morsy mientras examinaba el menú de un restaurante en la sofocante ciudad sureña de Volgogrado.

"Todo el país superó mis expectativas. Nunca antes había estado en Rusia , pensé que la gente sería gruñona y que el país no estaría tan organizado", dijo.

De hecho, la mayoría de los hinchas quedaron impresionados por los rusos siempre dispuestos a ayudar, algunos en ciudades remotas o industriales donde rara vez van turistas, lo que disipó preconceptos y contribuyó a propagar un ambiente animado.

"Pensé que la comida rusa podría ser extraña. No la encontré extraña pero prefiero la barbacoa uzbeka y azerbaiyana", dijo el compañero de universidad de Morsy, Mamdooh El Eleila, de 29 años, quien ordenó pollo Kiev, un filete frito o al horno.

De hecho, la comida de los países vecinos, en especial la cocina de más picante de Georgia ha tenido más popularidad entre los hinchas que buscan un sabor más fuerte en sus platos. El caviar y los cócteles de vodka también son apreciados.

Extrañando el picante

Aun así, algunos aficionados de países como India y México, famosos por su suculenta comida picante, quedaron poco impresionados.

"Los sabores aquí son bastante salados. Y por supuesto que extrañamos el chile", dijo Ricardo García, un programador de 32 años que vestía la camiseta verde de la selección mexicana.

"Trajimos salsa picante de México pero la olvidamos en nuestro último hostal y ahora estamos sufriendo un poco. Encontramos algo de ketchup con chile en un supermercado y eso nos ayuda un poco, pero no es lo mismo", agregó.

Su amigo Heriberto González, sin embargo, fue mucho más optimista.

"Hay algunas sopas que cualquier madre mexicana podría preparar. El borscht, por ejemplo, porque usan la papa de una manera muy similar. Por supuesto, tiene un poco del sabor amargo ruso", dijo González, un hombre de 37 años que trabaja en márketing.

"Pero si quisiera comida mexicana, me hubiera quedado en México", agregó.

Algunos hinchas, sin embargo, encuentran un refugio temporal en su propia cocina, como el estudiante egipcio de física Ahmed Nasr, quien estaba haciendo fila para comprar un shawarma.

Pero dijo que los camareros y cocineros locales también lo habían animado, a través de Google Translate, a probar platos locales, incluyendo el cordero ruso.

"Estaba en un buffet y el personal me animó a probar la comida rusa. Me gustó. Ni siquiera sabía qué comían en Rusia ", dijo Nasr, de 31 años, quien vive en Canadá.

"En Canadá tenemos comida china, de India, Medio Oriente, pero nunca había visto rusa. Tal vez busque un restaurante ruso y ojalá pueda encontrar uno", dijo riendo y agregó que, en todo caso, planeaba regresar a Rusia como turista.