Poner en marcha 40 becas para estudiantes y escritores noveles de Latinoamérica son algunas de las acciones más destacadas del acuerdo entre la Cátedra Vargas Llosa y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), al norte de España, para impulsar “una educación superior de calidad en español”.

“Poner en valor la lengua de Cervantes como vehículo de comunicación es una de las inquietudes más importantes que tenemos, pero ahora, con este acuerdo, la vamos a dar todavía más realce gracias a una serie de actividades culturales de las que los jóvenes españoles y latinoamericanos serán los grandes beneficiados”, ha señalado el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Actividades como encuentros con escritores y miembros destacados de la Cátedra, el desarrollo de un club de lectura o la creación de varios cursos y máster en línea, además de un aula virtual para que todas las actividades que la Cátedra Vargas Llosa realice en distintos lugares geográficos puedan seguirse también desde cualquier lugar del mundo.

En este sentido, el director de la Cátedra Vargas Llosa, el escritor y periodista peruano Raúl Tola, ha sido el encargado de desglosar lo que serán las líneas maestras de este acuerdo, que ha considerado como “un respaldo decisivo para esa educación superior de calidad en español que recoge el eslogan de esta nueva andadura junto a UNIR”.

Tola ha recalcado “la importancia” para los estudiantes de Latinoamérica de la puesta en marcha de 40 becas para poder acceder a titulaciones en Humanidades, Comunicación, Derecho o Música, y que contribuirán a “actualizar y mejorar el perfil profesional de cara a asumir los nuevos retos del mercado laboral”.

El programa incluye doce Maestrías Oficiales Europeas: Escritura Creativa, Estudios Avanzados en Literatura Española y Latinoamericana, Gestión y Emprendimiento de Proyectos Culturales, Composición Musical con Nuevas Tecnologías, Pedagogía Musical, Musicoterapia, Investigación Musical, Comunicación y Marketing Político, Comunicación e Identidad Corporativa, Comunicación Transmedia, Derechos Humanos y Dirección en la Gestión Pública.

También ha puesto en valor el club de lectura que será desarrollado por la Bienal de Novela Vargas Llosa -que este año se celebrará en Guadalajara, México, a finales de septiembre- y en la que en cada cuatrimestre se trabajará sobre una de las novelas finalistas de este prestigioso premio literario.

El rector de la UNIR, José María Vázquez García-Peñuela, ha destacado que “por fin” se materializa un plan estratégico pormenorizado para que la acción académica de esta institución tenga “una intensa presencia en las naciones americanas de habla hispana”, que representan casi el 50% de su alumnado.

Un acuerdo que supondrá “una contribuciones importante a la cultura” de estas naciones”, ha apostillado el rector, quien ha agradecido a Vargas Llosa que haya aceptado el cargo de presidente honorífico del consejo de UNIR en la América de habla española.

El propio Vargas Llosa, quien se ha mostrado muy feliz por la firma de este convenio de cooperación, ha destacado, precisamente, “la importancia de poder acceder a la enseñanza de la historia de los países para poder entender mejor la literatura que emana de cada uno de ellos”.

En el caso de América Latina, el Nobel de Literatura ha insistido en la necesidad de “prescindir de fronteras” y entender su historia “como un todo” para poder ser “más tolerantes y comprensivos con esa diversidad” que se da en el seno de esos países y “conocer una historia continental de una manera más profunda y en la que no caben los nacionalismos”.

“La literatura nos da un tipo de conocimiento profundo de unas realidades incompatibles con esa visión nacionalista, estrecha y fanática en muchos casos, que ve un país como una sociedad fortificada y aislada de las otras”, ha subrayado.

“Tampoco se podía entender si no se pensara en las realidades sociales: la economía, la sociología y los problemas de las sociedad que han sido fuente de nuestra literatura. Si no conocemos esas realidades no conoceremos las fuentes de buena parte de la literatura que se ha escrito en América Latina y España”, ha apostillado.