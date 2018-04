Casas de moda: Este es el precio de las prendas creadas por cinco de ellas

- / -

Foto 1 | 1. Versace. Esta casa de modas nació en 1978 de la mano del italiano Gianni Versace, quien hasta el día de su muerte se dedicó a vestir a grandes celebridades y modelos como Naomi Campbell, Lady Di, Cindy Crawford y hasta Cher. Hoy su hermana Donatella se ha encargado de la dirección de esta prestigiosa marca y ha continuado el legado de diseño y exclusividad que desde hace décadas se asocia con Versace. Es por esta razón que debes contar con al menos $5.000 (4.070 euros) para comprar uno de sus vestidos. Un vestido negro básico, de esos que no deben faltar en el armario de ninguna mujer, puede costar casi $3.000, mientras que para un blazer o una chaqueta necesitas desde 2 mil hasta 4.5 mil dólares. Sus zapatos son un poco más económicos y pueden costar entre los 600 y los 1.500 mil dólares, claro hay sus excepciones, pues según los materiales y el diseño estos puedes costar hasta más de 2 mil dólares; precios que comparten con los bolsos. Pero no todo sobrepasa los miles de dólares, pues hay piezas un poco más económicas como camisetas y accesorios que van entre los 300 y los 500 dólares, ¿Un poco más accesibles no creen?.