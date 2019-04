Carmen Rodríguez: “Es importante tener aliados en toda la estructura organizacional”

La gerente general de Maserati , Carmen Rodríguez, recibió su primer auto a los 18 años. Fue un Nissan “fiel y guerrero”, adjetivos que, según dice, describen a los de su generación. Hoy la ejecutiva reconoce que los millennials deben a aprender a acompañar la ambición de madurez y un buen líder. Lecciones que ha recibido en su camino a convertirse en esa anhelada figura de jefe.

¿Es difícil lidiar con un equipo que es millennial?

He tenido colaboradores que me dicen que ya llevan seis meses haciendo lo mismo o que tienen que ir al gimnasio todos los días y no se pueden quedar hasta las 7 p.m. por un proyecto.

¿Cómo cree que debe reaccionar un jefe ante esa situación?

Tiene el rol de pedir que respire un poco, que se va a dar lo que anhela, pero a su tiempo. También debe darle a entender que le dará la oportunidad y el empoderamiento para hablar con las cabezas.

Y ¿qué tienen que aprender los X de los millennials?

A solucionar problemas con pocas herramientas.

¿Qué es lo que más valora de un colaborador?

La comunicación. Los colaboradores son como los dedos, todos muy diferentes. Uno puede ser muy bueno, pero despistado. Debo trabajar esa área y felicitarlo por lo otro. No voy a encontrar al perfecto, todos tienen sus matices.

¿Cuál cree que es uno de sus mayores defectos?

Soy multifuncional y espero lo mismo de mi equipo. Un colaborador a veces se concentra en un proyecto antes de iniciar otro. Yo puedo ver los proyectos de tres empresas y sé en qué están “¿Por qué tú no puedes?”, pienso.

¿Eso le ha traído problemas?

He desmotivado a algún colaborador. Me pueden juzgar, pero es que a veces pienso: “Qué pecho frío es esta persona para el negocio”.

¿Usted cómo es?

Me apasiono. Estoy comprometida con cómo hacer crecer a la empresa. Ante malos resultados se me hincha la vena.

¿Qué le ha enseñado eso?

Tengo que entender que mi ritmo, habilidades y personalidad son diferentes. Ahora respeto más esas formas de ser que no tienen nada que ver con ser productivo o no. Me he equivocado al pensar que una persona no es para mi equipo porque lo veo tan relajado.

¿Impone su estilo de liderazgo?

Hay culturas que no calzan con tu forma de gerenciar equipos. Una vez quise promoverlo en una empresa. Me dijeron que tenía que adaptarme y recibí críticas por querer cambiar procesos. Para eso se necesita un mediano o largo plazo.

¿Cómo genera un vínculo con sus colaboradores?

Conozco gerentes, jefes, mecánicos, almaceneros, vendedores. Converso hasta con la anfitriona o el vigilante.

¿Cómo le ayuda eso?

Mi equipo sabe que lo voy a escuchar. Es muy importante tener tus aliados en toda la estructura organizacional. No quiero perderlos porque me dan información muy valiosa.

¿Cómo describe la relación entre líderes hombres y mujeres?

No me siento incómoda al negociar con uno o diez hombres. Ellos tratan de medirse en comentarios o actitudes, pero cada vez menos.

¿Por ejemplo?

Te endulzan el tema cuando no quieren decir no. Pero, si ellos ven que eres directa y concreta, sienten que están ante otro hombre.

¿Cuáles son sus pasatiempos?

Me encanta hacer deporte fuerte. Entreno KAO porque se necesita mucha conexión entre mente y cuerpo. Y los fines de semana hago una parrilla, salgo con mis tres hijas. Llego al domingo más cansada que cuando trabajo.

El Dato Empatía. “Si tenemos que salirnos de la política para ayudar a un colaborador, me buscan y lo planeamos”, cuenta Carmen Rodríguez.