El defensor peruano Carlos Zambrano fue presentado este viernes como el nuevo fichaje de Boca Juniors para la Superliga Argentina 2020. Su debut con la nueva camiseta podría realizarse este sábado 8 de febrero ante Atlético Tucumán en La Bombonera.

Si desea presenciar este encuentro deportivo, conozca en esta nota cuánto dinero podría gastar para observar el partido en Buenos Aires, Argentina, y a Zambrano, quien es el décimo futbolista peruano en jugar por el equipo xeneize.

De acuerdo con la empresa de reventas StubHub, el precio de las entradas alcanza S/ 328,38. De acuerdo con Viagogo, el rango de precios por zonas se ubica de S/ 190 a S/ 327; de S/ 327 a S/ 386; de S/ 386 a S/ 1.003; de S/ 1.003 a S/ 1.248.

Para calcular el monto a destinar para el viaje, se establecieron tres noches contadas a partir del viernes 7 de febrero hasta el lunes 10.

El vuelo ida y vuelta cuesta US$ 606,98 en Latam Airlines. En tanto, en el caso de la aerolínea Gol, el precio asciende a US$ 934,48‬, en las mismas fechas. En cuanto a Avianca, el precio asciende a US$ 991.66, mientras que en Aerolíneas Argentinas el presupuesto es de US$ 893,91.

¿Y dónde quedarse?

El encuentro deportivo se llevará a cabo en La Bombonera. Uno de los hoteles más baratos que puede encontrar es el Wilson House, cuyo precio por tres noches es de S/ 148 y se encuentra a 1,4 km del estadio.

También, ubicamos a Maison San Telmo 1, cuyo precio por tres noches es de S/ 201 y se localiza a 2,5 kilómetros del estadio. Se incluye un desayuno continental.

Otra de las opciones es el Guest House La Boca B&B y el precio por tres noches es de S/ 272, cuyo monto incluye desayuno. Se ubica a 0,7 kilómetros del estadio.

Asimismo, se encuentra el Apartamento Parque Lezama, que está ubicado a 1,3 kilómetros del estadio. El precio por tres noches es de S/ 403.

Finalmente, está también el Maravilloso Estudio en La Boca, que se encuentra a 700 metros del estadio. El precio por tres noches es de S/ 473.

En La Boca, donde se encuentra el estadio La Bombonera, puede disfrutar también de la actividad turística que incluye lugares como Caminito, que es una calle museo que muestra sus paredes pintadas de distintos colores. También, es posible encontrar al centro cultural Usina del Arte y el Museo de la Pasión Boquense, donde podrá conocer todo sobre el mundo de Boca.