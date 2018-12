Carlos Sainz: "Haber ganado el Dakar el año pasado no me da minutos extra"

El piloto español Carlos Sainz, dos veces ganador del Dakar , dijo que la victoria del año pasado no le va a dar "ningún minuto extra" en la próxima edición en Perú, que afrontará con la marca británica Mini, algo que para él era "una prioridad" porque es un coche "con posibilidades de ganar"

"Me importa poco defender el título o no, haber ganado el año pasado no me va a dar ningún minuto extra, con lo cual no pierdo tiempo en eso. Estar con Mini, con un coche con posibilidades de ganar, era una prioridad, y eso es lo que más me importa", manifestó Sainz durante una rueda de prensa este miércoles en Madrid.

El doble campeón del mundo de rallys y del Dakar, que ha ganado con dos marcas diferentes -en el 2010 con Volkswagen y en el 2018 con Peugeot-, no cree que él y su copiloto Lucas Cruz tengan más presión por ser los defensores del título, sino que les hace "ilusión" estar en la prueba.

"Espero un Dakar intenso, complicado, siempre digo lo mismo pero es que es así. Este Dakar es más corto pero el porcentaje de dunas es casi cien por cien. Una etapa de 300 kilómetros de dunas nos llevará cinco horas, en la que la trampa está en cada minuto", advirtió Sainz sobre el recorrido de este año, enteramente en Perú.

El piloto madrileño, apodado 'Matador' en su etapa en el mundial de rallys, recordó que la tensión que generan las dunas, que en otras ediciones ha eliminado a varios rivales, impedirá que estén tranquilos mientras no lleguen a meta. También cree que los diez días de dunas harán que las diferencias no sean tan definitivas.

"Si el último día llegas con 20 minutos de ventaja a un tramo de dudas, nadie va a estar tranquilo hasta el último metro. Puede ser un Dakar engañoso, parece más fácil, hay menos días, pero el año pasado ya vimos cómo se las gastó Perú que quedamos dos pilotos en cinco días, este año esperamos lo mismo pero hasta el final", dijo.

Sainz espera a los mismos rivales del año pasado, entre ellos sus compañeros en Mini, los franceses Stéphane Peterhansel ('Monsieur Dakar', con trece triunfos) y Cyril Despres, su compatriota Joan 'Nani' Roma, doble ganador en motos y coches que llevará un Mini 4x4, y el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota).

El piloto español dejó claro su objetivo en este Dakar: "Acabar la carrera e intentar ganarla, pero también divertirnos. Lucas (Cruz) sabe que en el coche le digo que me quiero divertir, a estas alturas de mi carrera para mí es fundamental", añadió el veterano piloto de 56 años.

Sobre sus expectativas con el Mini de dos ruedas motrices o 'buggy', Sainz reconoció que es un coche "muy nuevo", que debutó el año pasado en el Dakar y que no tiene la evolución del Toyota o del Peugeot que llevó él a la victoria el año pasado.

"Es un coche muy bueno, con un año solo de Dakar y es una de las cosas que me pueden preocupar es la fiabilidad por la falta de experiencia del coche en la competición", admitió Sainz, que aseguró que ha tenido tiempo para adaptar el coche a sus prioridades como piloto.

"El Peugeot estaba muy a mi gusto porque fuimos los primeros en montarnos y el desarrollo principal lo llevamos nosotros, y aquí ha sido igual, por eso también te contrata una marca, porque confía en la dirección que vas a marcar en desarrollo, puesta a punto, prioridades...", explicó.

En este sentido, Sainz destacó el interés de la marca británica en contar con él, una vez acabada su etapa en Peugeot.

"Habrá que preguntar a Mini qué ha visto en Carlos Sainz. Ha sido el equipo que más interés ha mostrado, querían sí o sí que estuviera. Para mí eso ha significado mucho y por eso estoy aquí", explicó el piloto, que detalló que el contrato que tiene con la marca es de un año con opción a un segundo.