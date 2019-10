Carlos Guarín ha ejercido amplia parte de su trayectoria desde el lado financiero. El ejecutivo colombiano, que se desempeña hoy como gerente general de Avon en el Perú, habla sobre su estrategia de dirección y manejo de equipo.

¿Cómo experimentó el cambio de un país de otro?

Yo nací en Cali, que es una ciudad parecida a Lima, porque tiene una cultura veraniega, relajada. Bogotá también comparte similitudes. Entonces, no hay muchas diferencias en cuanto a cultura o idiosincrasia.

¿Ha sido una conexión más bien natural?

Sí, aunque si bien el colombiano es más musical, me he sentido bien recibido. Los primeros meses me daba melancolía por el país, pero lo primero que hacíamos con mi esposa era irnos a un restaurante: la comida abre muchos sentidos, anima a compartir, hace que te sientas cómodo. Más allá de que me cierre un carro, no tengo más reclamo (risas).

¿Qué elementos cree que son imprescindibles en su estilo de liderazgo?

Hay tres que siempre he defendido. La ética que implica tener una consistencia en valores, que de paso debieran estar en cada acto que hagas. La energía, cuya fuente debe ser lo que haces en el día a día, para así contagiar a los demás. Y, lo tercero, es retar a tu equipo, darle la posibilidad de cuestionar, pensar, hacer preguntas.

Ponerlos en debate constantemente...

Alguna vez alguien me dijo que eso se asemeja al estilo socrático y me parece genial. Quiero ser esa persona que siembre la semilla de pensar, cuestionar y abrir espacios de creatividad, que funcione como motor.

Hoy el empoderamiento de la mujer conduce a las marcas a un mensaje más comprometido, ¿cómo reconfigura esto las iniciativas de la empresa?

Se trata es de manejar un concepto integral. Yo podría decir que nuestro rol es facilitar las condiciones para que muchas mujeres crezcan a través de sus negocios. Sin embargo, una cosa es que nuestras representantes puedan tener un motor de crecimiento económico, pero sin salud o protección en casa no lo lograrían. Entonces, hay que apoyarlas en otros frentes que tienen que ver con la violencia de género o el cáncer de mama.

¿Qué requisitos deben tener sus colaboradores?

Cuando entrevisto, por ejemplo, gerentes de zona lo primero que busco es su sensibilidad humana. Si encuentro eso, entonces la persona tiene el 50% a su favor. No necesariamente debe ser alguien con conocimiento técnico profundo, pero debe tener determinación para aprender.

¿Hay un orden de requisitos?

Creo que si lo primero es propósito, lo segundo es determinación porque, si quieres algo, lo vas a conseguir. Y que todo ello esté enlazado a una cultura de equipo, esa vocación de trabajar en conjunto.

¿Cómo influye su expertise financiero en su estrategia de dirección?

Cuando uno trabaja en finanzas tiene una visión completa y transversal de la compañía. Entonces, se trata de asociar diferentes variables de negocio y aunque creo en lo cualitativo, también creo en los números porque es una forma de complementar o validar hipótesis.

¿Es menos intuitivo?

No creas. Me gusta mucho la parte creativa, de intuición, pero entendí que hay que tener un resultado. Creo en lo que dice la representante, de ahí parte todo el proceso analítico, pero eso debe llevarte hasta el final. O sea,ver en términos numéricos cómo está reflejándose porque eso nos ayuda a concretar, a no quedarnos en lo amplio y nebuloso.

¿Cómo establece su balance personal?

Ser adicto al trabajo te juega en contra. Hay que tener la mente despejada, y lo que hago es correr. Yo estoy todos los días a las 4:45 a.m. en la portería de mi edificio para de ahí correr de 10 a 12 kilómetros. Hace 3 años que lo hago con mucho juicio.

¿Ha participado en maratones?

Sí. He hecho hasta 42 km. Corrí mi primera media maratón en Lima, y otra completa en Río. Eso significa entrenamiento, determinación, sacrificio. Para una maratón te preparas de 12 a 16 semanas. Las dos veces que cruzado la meta he llorado, se me viene todo el proceso, siento mucha alegría.

En Corto

Iniciativa. Guarín considera que las caminatas pueden contribuir a mantener una vida saludable. En ese contexto, hace hincapié en una de las iniciativas de la marca, con la carrera y caminata “Contra el Cáncer de Seno” este domingo 20 en el Pentagonito de San Borja. El ejecutivo cuenta que comúnmente acuden unos 6,000 participantes.

Hoja De Vida

Nombre: Carlos Guarín.

Cargo: Director ejecutivo y gerente general de Avon. Nacionalidad: Colombiana.

Estado civil: Casado.