Cannes: un homenaje a Agnès Varda, un estreno de Tarantino y presencia de una cinta peruana

La imagen de una joven Agnès Varda –recordada directora que prefiguró la Nouvelle Vague– operando una cámara de fuelle sobre un fondo naranja ha servido para promocionar uno de los festivales más emblemáticos de la industria del cine.

Cannes llega a su 72° edición, del 14 al 25 de mayo, y contará con los directores Alejandro González Iñárritu (“El renacido”) y Claire Denis (“Chocolat”) como presidente de jurado y presidenta de jurado de cortometrajes, respectivamente.

González Iñárritu se ha convertido así en el primer mexicano en ocupar ese cargo, y el segundo latinoamericano después del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura, que encabezó el jurado en 1970. Es además, según “El País”, el tercer presidente de habla hispana. “El cine corre por las venas del planeta y este festival es su corazón”, ha dicho.

Asimismo, cuatro mujeres y cuatro varones fueron seleccionados como miembros del jurado: Elle Fanning, Mamouna N’Diaye, Kelly Reichardt, Alice Rohrwacher, Enki Bilal, Robin Campillo, Yorgos Lanthimos, así como Pawel Pawlikowski. Con lo cual la competencia se hace prometedora, según la revista “Forbes”.

Los últimos en llegar

Son otros elementos que también harían interesante al certamen. “Érase una vez en Hollywood”, de Quentin Tarantino, tendrá su estreno en el festival. El director que en el pasado se llevó la Palma de Oro por “Pulp Fiction” se hará presente después de todo.

Pues, cuando se hizo el primer anuncio, el delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, indicó que Tarantino aún estaba editando la película con lo cual se temía que no estaría lista para el festival.

El festival también anunció que “Mektoub My Love: Intermezzo”, la segunda parte de una trilogía proyectada por el director de “Blue is the Warmest Color”, Abdellatif Kechiche, se agregó a la selección.

Aunque ya anunciado, Pedro Almodóvar, retornará por sexta vez para competir con “Dolor y gloria”. Dado a esto, Frémaux ha descartado que el director tenga una relación conflictiva con Cannes desde que su cinta “Todo sobre mi madre” no ganara la Palma de Oro.

Veto y controversia

En donde sí hay conflictividad es en el terreno de Netflix . Por segundo año consecutivo, la compañía seguirá ausente: Cannes impide que una cinta figure en competición si no es estrenada en salas francesas, según Forbes . El director artístico del certamen ha sido claro sobre esto. Y es que ha asegurado que ningún filme “producido o adquirido por Netflix” es apto para entrar en competición.

“El trabajo de Netflix es sublime y yo mismo estoy suscrito, pero nosotros trabajamos por la historia del cine. No vamos a seleccionar telefilmes”, dice Frémaux.

Cannes, sin embargo, tampoco está exento de polémica. Esto debido a su postura, según “Variety”, de premiar al actor de 83 años Alain Delon con una Palma de Oro honorífica, a pesar de ser acusado de misógino y homofóbico.

infografía

Si bien hay paridad entre miembros del jurado, la mayoría de filmes en competencia son de directores varones.