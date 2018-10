Canelo ganará más que Cristiano, LeBron y Messi

Saúl "Canelo" Álvarez no olvidará esta fecha el 17 de octubre de 2018. Ese día se convirtió en uno de los deportistas mejor pagados en la historia.

La empresa de transmisión de deportes por Internet, DAZN, llegó a un acuerdo con el actual campeón mundial del peso medio para cubrir sus 11 peleas a cambio de US$ 365 millones, según el portal cnet.com.

El mexicano ganará más que Cristiano Ronaldo (US$ 132 millones por cuatro temporadas con la Juventus), LeBron James (US$ 154 millones por cuatro años con los Lakers) o Lionel Messi (se especula que gana US$ 40 millones con el Barcelona por año y su contrato se acaba en 2021).

Según Forbes, Álvarez podría ser el deportista mejor pagado de 2019 (tomando en cuenta otros beneficios), incluyendo al futbolista del PSG Neymar, al quaterback de los Green Bay Packers Aaron Rodgers y la la leyenda del tenis Roger Federer.

"Canelo" disputará su primera pelea, de las 11 del contrato, el próximo 15 de diciembre, en el Madison Square Garden de Nueva York, ante el británico "Rocky" Fielding.

Estará en juego el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).