Todos los canales y productoras que Disney puede incluir en su nueva plataforma streaming para competir con Netflix

Desde hace unas semanas, Disney reveló lo que será su apuesta en el mundo de la televisión streaming, Disney Plus, con el cual espera incluir programas y películas propias para ganarle a su principal—y fuerte— competidor: Netflix.

Disney reveló que gran parte del contenido que ofrecerá se basa en todas las franquicias de la compañía, como las sagas de Star Wars y Marvel, y que, además, producirá programas inéditos con gran presupuesto como la anunciada y primera serie de acción de Star Wars, The Mandalorian (las series que ha llevado la franquicia a la televisión siempre han sido en formato animado). Además, ha anunciado otros spin off de Marvel con los personajes de Los Vengadores, la serie de Loky y otra serie llamada WabdaVusion con los personajes de Scarlet Witch y Vision. El servicio de streaming Disney Plus buscará competir con los actuales servicios de transmisión como Netflix, HBO GO, Amazon Prime, e incluso se enfrentará con Apple, quien con Apple TV Plus anunció también su propio servicio de transmisión de contenidos de paga.

Sin embargo, luego de que Disney se hiciera de la distribución de la compañía 21st Century Fox en marzo, la oferta de contenido que puede ofrecer Disney le da una ventaja contra sus competidores. Además de las nuevas producciones exclusivas de Disney Plus, Disney puede ahora ofrecer las millonarias producciones de Fox y de sus estudios como Pixar, Marvel y Lucasfilm, además de todos los contenidos de The Walt Disney Company.



Lo que tiene por ofrecer

Disney quiere que Disney Plus pueda unir en una misma plataforma las transmisiones de Hulu y ESPN Plus para que los usuarios puedan suscribirse a ellos con la misma contraseña y la misma tarjeta de pago. Con este paquete, Disney podría ofrecer ya un servicio fuerte de series como Hulu (que actualmente solo funciona en Estados Unidos) y todo el paquete de deportes de ESPN.

Además de sus canales fuertes que tiene para ofrecer, desde National Geographic, A & E y Lifetime, Disney podrá apostar por ofrecer contenidos de Fox, como por ejemplo ya anunció que en sus servicio ofrecerá las 30 temporadas de Los Simpson. Disney anunció que el servicio tendrá un precio de US$ 7 al mes o de US$ 70 al año, tarifa que resulta más barato que el plan más popular de Netflix de US$ 13.

Disney Plus en el mundo

Disney Plus está programado para salir el 12 de noviembre en los Estados Unidos. Pese a eso, la compañía del ratón ha anunciado que llegará a Europa occidental entre octubre de este año y marzo del 2020. Para América Latina, Disney ha programado desarrollarlo a partir de octubre del 2020.