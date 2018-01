¿El café es bueno para la salud?

(CNN) Se ha demostrado que el café reduce el riesgo de muchas enfermedades. Entre las que destacan diabetes tipo 2, enfermedad hepática, cáncer colorrectal, Alzheimer y cáncer de piel. Lisa Drayer, nutricionista, autora y colaboradora de CNN en temas de nutrición y salud conversó sobre este tema.

“Sí, adelante y toma esa taza o dos, o más. Hacerlo puede mejorar tu salud y ayudarte a vivir más tiempo, de acuerdo con una nueva investigación.”, explicó.



Y es que en un nuevo estudio observacional en el que participaron cerca de 20,000 personas, se demostró que las que consumían al menos cuatro tazas de café al día tenían un riesgo del 64% menor de muerte prematura en comparación con aquellos que nunca o raramente consumían café.

La reducción del riesgo fue más significativa una vez que las personas alcanzaron la edad de 45 años, lo que sugiere que puede ser aún más beneficioso consumir café a medida que envejecemos.

"El café está cargado de antioxidantes", dijo Joe DeRupo, portavoz de la Asociación Nacional del Café de Estados Unidos.



"Muchos son antioxidantes naturales que se encuentran en el grano de café, mientras que otros se crean durante el proceso de tueste. Esos son los compuestos que la ciencia asocia con efectos positivos en la reducción del riesgo de varias enfermedades".

Taza de precaución

Mientras que el consumo de café puede parecer saludable para muchos, otros deben proceder con cautela. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, deben limitar prudentemente su consumo de cafeína.

"La evidencia actual sugiere que consumir cantidades moderadas de cafeína de hasta 200 mg al día, la cantidad en una taza de café de 12 onzas, no está asociada con mayores riesgos de aborto espontáneo o parto prematuro", señaló el Dr. Joseph Wax, del Comité de Práctica Obstétrica del American College of Obstetricians and Gynecologists.

"Sin embargo, los datos son contradictorios con respecto a estos resultados en el embarazo cuando las mujeres consumen más de 200 mg al día de cafeína". Además, "no hay evidencia suficiente para sacar conclusiones respecto a los efectos de la cafeína en el crecimiento fetal".

Si tienes alguna condición cardíaca, también debes limitar el consumo de café y cafeína.



"La cafeína es un agravante y acelerador de la frecuencia cardíaca", dijo el Dr. Vince Bufalino, director médico de Cardiology-AMG

"Aquellos con fibrilación auricular (comúnmente conocida como arritmia) o hipertensión deben limitar su consumo de cafeína. Una o dos tazas diarias probablemente esté bien, pero si son sensibles, deben restringir toda la cafeína”.

"Descafeinado no significa ‘sin cafeína’, así que si bebes tres tazas de descafeinado por día, entonces deberías restringirlo", dijo Bufalino.



En cuanto a los efectos del café sobre la salud ósea, la cafeína en el café puede conducir a la pérdida de calcio, pero probablemente no vale la pena preocuparse.



"La cafeína aumenta la pérdida de calcio urinario, pero se equilibra con el aumento de la absorción de calcio, por tanto parece que no hay efectos adversos sobre la economía del calcio", indicó Connie Weaver, profesora de ciencias de la nutrición en la Universidad Purdue, quien recientemente dirigió una revisión de la investigación disponible relativa al calcio y la salud de los huesos.