Las cábalas de los ejecutivos por Año Nuevo

Nuevo orden sin papelería pasada

Las doce uvas son ley para recibir un nuevo año. Esa es la cábala infaltable de Ricardo Ortiz, vicepresidente de la agencia FCB Mayo. No obstante, esa no es la única acción que sigue el ejecutivo antes de finalizar el año. En lo que al espacio de trabajo se refiere, Ortiz decide ordenar su escritorio y botar toda la papelería pasada. “El último día laborable suelo despedirme de todo el mundo como si no nos fuéramos a ver en mucho tiempo. Les digo ¡hasta el próximo año!”.

​Una sonrisa para los demás

El gerente general de ESET Perú confiesa que no tiene una cábala especial para recibir el Año Nuevo; sin embargo, espera el inicio del 2018 con contagiante actitud positiva. “Quiero recibir las 12 a.m. con una gran sonrisa y desearle feliz año a quien se cruce en mi camino”, dice Jorge Zeballos. Asimismo, viendo en retrospectiva, el ejecutivo se siente contento por la buena disposición con los demás. “Agradezco haber tenido la posibilidad de haber llevado alegría a otras personas”, finaliza .

Proyectos y deseos en documentos

Año Nuevo es una fecha especial para la general manager de SNC-Lavalin. En ese día, y desde hace tres años, arma un documento en Excel con una lista de sus metas personales y profesionales. “Escribo un párrafo sobre cómo proyecto verme al final de ese año. Parece que al escribir con convicción los sueños, logramos mentalizarnos en cumplirlos”, cuenta. Alexandra Almenara también confiesa que lo más especial que escribió fue la descripción de su futuro esposo: “Lo encontré en la vida real y hoy estamos a unos días de casarnos”.

El recuento y los objetivos para el 2018

El CEO de LatinBrands, Adolfo Dammert, hace un recuento de aquello que logró y lo que no en el año que se acaba. Luego escribe los cinco objetivos que tiene para el siguiente. El 31 de diciembre pone la hoja en una caja pequeña y la guarda con una promesa de cumplimiento en una caja fuerte. “Es interesante ver también cómo va cambiando el orden de importancia de los objetivos, conforme avanzo en edad y en hechos logrados”.

Además cuenta que, en general, prefiere los encuentros familiares en un lugar cercano a las grandes fiestas.

Un nuevo inicio, un nuevo enfoque

El gerente general del Museo de Arte de Lima no sigue una cábala en especial. Eso sí, indica que, así como el Estado suele ponerle un nombre oficial a cada año, a él también le agrada la idea de ponerle un nombre que signifique algo que quiera conseguir o enfatizar. “A veces, tener muchos propósitos para el año nuevo no ayuda como debería, pero, si definimos al menos un objetivo que se quiera alcanzar, se hace posible planificar mejor los siguientes 365 días”, comenta Flavio Calda con entusiasmo.

Prosperidad y performance mundialista

Aunque no tenga una cábala para iniciar un nuevo año, el gerente general de Lenovo Perú guarda la esperanza de que el 2018 traerá gran avance para el país en diferentes sectores. Además, espera una buena performance de la escuadra dirigida por Ricardo Gareca en el Mundial, que se realizará a partir del 14 de junio.

“Solamente espero mucha prosperidad para el Perú y una excelente participación en Rusia 2018 de la selección”, dice Andrés Becerra, con gran entusiasmo.

Vestimenta adecuada para la ocasión

El gerente general de Smart Fit Perú comenta que no tiene cábalas especiales para recibir un nuevo año, salvo una, que lo ayuda a recibir otro ciclo recargado de energía: vestirse de blanco a la media noche. Se trata de una tradición de Brasil, país de nacimiento de su madre y donde ha vivido varios años. Luis Lobato Reátegui, además, recuerda que lo más importante para él en esta fecha, al igual que en Navidad, es pasarla en buena compañía. “Quiero que la recibamos con mucho amor y cariño junto a mi familia”, relata

Las clásicas doce uvas a la medianoche

Armando Cavero, managing partner de AIMS International Perú, no es un ejecutivo de cábalas, aunque confiesa que no le molesta “seguir la corriente en alguna reunión social o familiar”. Así, un rito casi obligatorio para su familia, y al que se suma Cavero, es tener listas las 12 uvas para la medianoche o usar alguna prenda amarilla. Para recibir este 2018, Cavero organizará una cena especial para sus familiares y amigos, que incluiría “buenos vinos y champán, además de piqueos tipo ‘delicatessen’ ”, detalla.