Alfredo Pérez Gubbins

CEO Alicorp

Un libro para conocer el verdadero potecial

El libro que estoy leyendo se llama “The Buddha and the Badass”, de Vishen Lakhiani. En él, el Buddha es el arquetipo del líder espiritual capaz de vivir con un conocimiento pleno de sí mismo; mientras que el Badass, es el arquetipo de quien desafía las normas y genera el cambio. Es un libro que te hace consciente del verdadero potencial que tenemos los seres humanos para romper la barrera de lo cotidiano y construir una vida mejor, una vez que nos entendemos a nosotros mismos. Definitivamente, dada la coyuntura actual, cobra mayor relevancia y nos incentiva a encontrar nuevas formas de pensar acerca del éxito, el trabajo y la vida en general.

Roque Benavides

CEO de Buenaventura

Un mensaje de solidaridad ante la pandemia

La cuarentena me ha permitido tener más tiempo para leer. Por ejemplo, he leído “Azul”, de Rubén Darío, “Niebla” de Unamuno, y recientemente “Las palabras de Chabuca”, de Alberto Rincón. Para comprender la coyuntura, una buena opción es “Pandemonio”, crónica sobre los primeros cien días de la emergencia nacional, escrita por reconocidos autores, y “Digitalízate”, de Eduardo Torres Llosa. Pero la novela que me ha permitido reflexionar más sobre los efectos de la pandemia es “La peste”, de Albert Camus. De este libro se desprende un mensaje de solidaridad, dejando de lado los tintes políticos e ideológicos. Como hemos venido insistiendo, ¡solo unidos podremos salir adelante!

Thiago Coelho

CEO de Coca-Cola Perú

Cómo reinventarse e innovar rápidamente

Leí “Hit Refresh: The Quest to Rediscover Microsoft’s Soul and Imagine a Better Future for Everyone”, de Satya Nadella, CEO de Microsoft. Trata sobre la transformación que hizo Nadella en Microsoft a través de la humanización de la empresa y de la reinnovación de la misma. En un contexto como el actual, quise aprender de alguien que desde el lado humano ha generado un cambio ampliando el poder de la empatía y el liderazgo cercano; además, que vive diariamente y puede enseñar sobre la profundidad de esta transformación hoy y hacia el futuro, donde reinventarse e innovar sucede muy rápido, y que es justamente lo que esta pandemia ha generado.

Pio Rosell

CEO de Diners Club

Sin descansar hasta lograr el éxito

Yo leí “Tireless”, de Kim Lorenz y “Leading in a Changing World”, de Keith Coats y Graeme Codrington. La pandemia nos enseñó la importancia de la cultura organizacional y cómo esta debe abrazar el cambio para ser exitosos. Hoy estamos obligados a ser ‘tireless (incansables) to win’, cuidando a grupos de interés, con énfasis en clientes y colaboradores. En estos libros encontrarán todo sobre liderazgo, ejecución, foco en el consumidor, preparación y esfuerzo sin descanso para lograr el éxito, entendiendo que ser “líder” es gestionar el cambio.

Rosanna Ramos-Velita

Presidenta del directorio de Caja Rural Los Andes

Mayor interacción con quienes nos rodean

Durante la pandemia leí “Give and Take”, del sicólogo y autor estadounidense Adam Grant, quien con 28 años fue el profesor titular más joven en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Este libro brinda una mirada innovadora sobre cómo, en un contexto tan cambiante, el éxito depende cada vez más de nuestra interacción con quienes nos rodean y menos de nuestras propias virtudes. Grant realiza un análisis disruptor del trabajo, las interacciones y la productividad; aspectos que, sobre todo en tiempos de pandemia, los líderes empresariales estamos obligados a cuestionar.

Miguel Bravo

Gerente general de la Universidad del Pacífico

Reflexiones para adaptarnos a las crisis

En una redacción clara, Eduardo Torres Llosa nos cuenta en su libro “Digitalízate ¿Por dónde empezar? Cómo transformar tu empresa para la era digital” sus desafíos, pero también sus aprendizajes cuando las cosas no resultaron como esperaba. Nos muestra una guía en la que más que una “receta”, nos ofrece un conjunto de reflexiones para analizar profundamente y adaptar las organizaciones ante una crisis. Y en este camino, nos aclara la gran diferencia entre digitalización y transformación digital, y su impacto en la transformación cultural.