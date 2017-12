Con " Bright", Netflix incursiona en las superproducciones

La campaña promocional de la nueva película de Will Smith, "Bright", incluyó toda la parafernalia de una superproducción de Hollywood, desde un panel en Comic-Con hasta un estreno donde se lanzó la película "Día de la Independencia" del actor hace 21 años.

Sin embargo, a diferencia de otras películas que se estrenan durante las fiestas de fin de año, "Bright" no se verá en los cines de todo el mundo. A partir del 22 de diciembre, estará disponible en Netflix, la red de televisión en línea más grande del mundo.

La compañía, que empezó enviando por correo DVDs alquilados y convirtió el término “maratón de televisión” en un concepto cotidiano, ahora está intentando poner de cabeza el negocio de las películas tal como lo hizo con el de la televisión, lo que confirma que no es necesario ir al cine para ver la última película épica.

"Bright" es el primer intento de la compañía en una producción de Hollywood de alto presupuesto, que reúne a una auténtica estrella de cine en una historia fantástica de policías que podría haber provenido de cualquier estudio.

Dirigida por David Ayer, quien también hizo "Suicide Squad", es una advertencia para los propietarios de cines y estudios de que Netflix apunta a una gran parte de la taquilla mundial de US$ 38,600 millones. Para enfatizar el compromiso, la compañía ya ordenó una secuela con Will Smith.

"Es emocionante estar a la vanguardia con un lugar que se siente como el futuro", dijo Bryan Unkeless, uno de los productores de la película, en las oficinas de Netflix en Hollywood, donde la compañía tiene "salas de estar" de prueba para ver cómo se ven sus proyectos en casa. "El lugar se siente como el sistema nervioso central de la industria en este momento".

En los últimos cinco años, Netflix ha pasado de ser una biblioteca de retransmisiones a uno de los mayores productores de entretenimiento. La compañía con sede en Los Gatos, California, gastará hasta US$ 8,000 millones en programación el próximo año, donde más de un cuarto se destinará a series con guiones originales, especiales de stand-up, proyectos de anime y largometrajes.

Lo logra contratando a algunos de los mejores escritores de Hollywood, entre ellos Jenji Kohan, creador de "Orange Is the New Black" y, más recientemente, Shonda Rhimes. El enfoque ha funcionado de manera crítica y comercial. Netflix obtuvo este año la segunda mayor cantidad de premios Emmy entre las cadenas de televisión y ha agregado más de 15 millones de clientes este año hasta setiembre, lo que ha ayudado a que las acciones suban un 51%.

Las películas son el próximo paso. La compañía lanzará más de 80 películas en el 2018, más que las cerca de 50 lanzadas este año. La mayoría son dramas y comedias de bajo costo, pero un grupo, como el film de US$ 90 millones "Bright", corresponde a películas que normalmente lanzaría un gran estudio.

Para desarrollar y aumentar su lista de películas, Netflix contrató a Scott Stuber, el productor de "Ted" y "Un espía y medio". Stuber tiene relaciones con todos en la industria, y ahora tiene una de sus chequeras más grandes.

Se unió a un equipo que está explotando nueva tecnología visual y de sonido para reinventar la creación de películas para la era de internet.

En una templada tarde de diciembre en Hollywood, guías turísticos llevaron a un pequeño grupo desde el nuevo estudio de filmación de más de 6,000 metros cuadrados de Netflix hasta su laboratorio en el segundo piso, donde un experto en color prueba nuevas cámaras.

Para ver cómo se ven las películas en casa, Netflix emplea a personas que miran desde sofás en la oscuridad. En una de esas salas, el especialista sénior en tecnología Richard Smith explicó la tecnología de alto rango dinámico (HDR, por sus siglas en inglés), que mejora la calidad de las imágenes en su televisor. Netflix ahora está lanzando la mayoría de sus series y películas más caras en HDR, y muchos televisores nuevos incluyen la tecnología.

Luego, Smith les mostró Dolby Atmos, lo último en sonido, con videoclips de "Mudbound", una película ambientada en la región sur de Estados Unidos, que representa la mejor oportunidad de Netflix para un Oscar este año.

"Lo que puedes hacer en tu sala de estar es tan bueno como lo que ves en un cine o en cualquier experiencia visual", dijo Smith.

Esas afirmaciones enfurecen a las cadenas de cine, muchas de las cuales se niegan a proyectar películas de Netflix. AMC Entertainment Holdings Inc. y Regal Entertainment Group, las más grandes, quieren que la compañía lance películas en los cines antes de que aparezcan en línea, dando a los cines la exclusividad que tienen con los principales estudios de Hollywood.

Pero esa resistencia refleja un negocio en crisis. Los recibos de taquilla del verano en América del Norte cayeron por debajo de los US$ 4,000 millones por primera vez desde el 2006, y los propietarios de cines se están uniendo para luchar contra la caída. Están invirtiendo en nuevas opciones de comida y asientos, junto con experiencias de realidad virtual, para distinguir sus instalaciones de ver televisión en el hogar.