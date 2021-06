Las selecciones de Brasil y Perú volverán a encontrarse hoy en la Copa América. El partido se realiza un año, once meses y diez días después de que los entrenadores Tite y Ricardo Gareca llevaran a sus selecciones a la final de la edición 46, celebrada en 2019.

En este torneo, ambos conjuntos se han enfrentado en 19 ocasiones, con un amplio dominio de la Canarinha, que se ha llevado trece victorias frente a tres de la Blanquirroja. Los tres encuentros restantes acabaron en empate.

Por esa razón, no sorprende que las casas de apuestas den como favorito al anfitrión. Brasil tiene un 80% de probabilidades de triunfo, pagando una cuota de 1.19, según Betsson (ver tabla).

Apuestas especiales

Sin embargo, la selección nacional es uno de los pocos equipos que ha podido anotarle a Brasil en los últimos dos años. En ese sentido, el “Tigre” sabe cómo romper el sistema defensivo brasileño. Por ello, las apuestas especiales en Apuesta Total pagan una cuota de 5.50 si es que en cualquier momento del partido el delantero Gianluca Lapadula marca un gol.

Si el del ítalo-peruano es el primer tanto de la noche, la apuesta multiplica en 21 veces cada sol en juego. Y si apostamos a que Lapadula anota y además Perú gana el partido, su dinero se multiplicaría 26 veces, en caso de acierto.

El posible campeón

Perú podría estar enfrentando al próximo campeón de la Copa América, de acuerdo con proyecciones de Credicorp Capital Asset Management.

“Los pronósticos de cada partido son estimados a partir de un modelo de probabilidad de victoria en base a tres factores: el ranking FIFA de cada selección en los meses previos a la realización del torneo, la probabilidad histórica de ganar en base al puntaje ELO y la distribución histórica de goles entre las dos selecciones que se enfrentan”, explica Jorge Beingolea, vicepresidente de Soluciones de Portafolio de Credicorp Capital Asset Management.

Brasil llegaría a la final con Argentina, mientras que Perú se quedaría en cuartos de final, según las mismas proyecciones.

El desinterés

En Brasil, donde se realiza esta polémica Copa América, el desinterés es notorio, según periodistas de ese país. Pero no solo se trata de los hinchas.

En los días previos al comienzo del torneo, tres importantes patrocinadores (Mastercard, Ambev y Diageo) anunciaron que se abstenían de exhibir sus marcas durante la competición. Todas ellas mantendrán sus compromisos financieros y seguirán apoyando al fútbol, pero prefieren no asociar su nombre a la que es llamada “Covid América”.

En las redes sociales los hinchas también sienten poco interés por el torneo. De acuerdo a la herramienta de social search de la compañía Talkwalker, en los últimos siete días la conversación digital alrededor de la marca Copa América tuvo un sentimiento negativo en 20.4% y un 10% positivo.

Y es que, mientras la Eurocopa se juega con público, genera taquilla y vende merchandising, en esta parte del mundo se sigue hablando si se debió realizar o no la competencia deportiva.

EL DATO

Optimista. Ricardo Gareca afirmó que su equipo espera hacer en la Copa América 2021 “algo parecido” a lo que logró en la edición anterior, cuando se logró el subcampeonato. “Lo importante es ir paso a paso y partido tras partido”, dijo el “Tigre” sobre el encuentro a disputarse en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.





EN CORTO

Razones. La Conmebol no aceptó la cancelación del campeonato por los compromisos comerciales que mantenía con sus aliados estratégicos. De acuerdo con AP, en la edición de 2019 se facturaron US$ 118 millones por derechos de televisión, patrocinio, licencias y taquilla. Asimismo, durante la pandemia Conmebol repartió US$ 95 entre sus asociaciones miembros.