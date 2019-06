Brasil es favorito, pero un gol de Guerrero cuadruplica las apuestas

La selección peruana afronta mañana el último partido por la fase de grupos de la Copa América . En este encuentro, le toca medirse con Brasil , el anfitrión.

De acuerdo al sitio oficial de la Copa América, las entradas para este partido están agotadas. Eso lo convierte en el primer partido que gozaría de un lleno total en este torneo, que se ha caracterizado hasta ahora por mostrar algunos vacíos en las tribunas. Los tickets más baratos para ver a ambas escuadras jugarse la clasificación a cuartos de final están en US$ 8 (o 30 reales brasileños) y llegan hasta los US$ 91 (o 350 reales).

Incentivos económicos

Ambos equipos no solo se disputan el pase a la siguiente etapa del torneo. También hay en juego US$ 2 millones que se destinarán a todas las federaciones que logren acceder a esa fase. Este monto se suma a los US$ 4 millones que ya recibió cada selección sudamericana por participar en la competición (Qatar y Japón solo recibieron US$ 1.25 millones cada una).

Estos incentivos económicos forman parte de los US$ 42.5 millones que la Conmebol repartirá entre todos los equipos en la Copa América. Los premios más grandes serán de US$ 5 millones y US$ 7.5 millones, que se los llevarán el subcampeón y el campeón del evento, respectivamente.

Apuestas insólitas

Los hinchas más optimistas también tienen la oportunidad de ganar con este partido. Algunas apuestas insólitas pueden multiplicar hasta más de 200 veces la cantidad apostada. Por ejemplo, un gol dePaolo Guerrero paga 4.30.

¿Pero qué tan probable es que el delantero tenga un sábado perfecto y anote tres goles? En la casa de apuestas Betsafe, un hat-trick del 9 paga una cuota de 176.00.Si se trata de Raúl Ruidíaz o Jefferson Farfán, un gol de ellos paga 5.00 y 5.50, respectivamente. Pero si es un hat-trick, la cuota sube a 251.00.

De otro lado, en Apuesta Total, un gol de los centrales, Abram o Araujo, paga 23 y 29 veces el monto apostado, respectivamente.

