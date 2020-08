1. La más reciente edición de los Globos de Oro premió como el 'Mejor drama' a la película Boyhood, dirigida por el prestigioso cineasta Richard Linklater. Este director ha sido anteriormente reconocido por diversas cintas aclamadas por la crítica, como 'Waking Life', y la trilogía de 'Before Sunrise', 'Before Sunset' y 'Before Midnight'.

2. Según lo informado por la agencia AFP, esta cinta filmada en secreto, por un lapso de doce años, habría afianzado su camino hacia la próxima edición de los premios Óscar, durante la ceremonia de los Globos de Oro, la cual estuvo caracterizada por defender la libertad de expresión y condenar los recientes ataques terroristas en Francia.

3. Richard Linklater también logró el Globo de Oro al 'Mejor director' con este proyecto. En él, narra cómo el paso del tiempo afecta a una familia promedio, a través de la historia de los hijos de una pareja divorciada. "Esta película es muy personal para mí. Significa mucho que la gente la haya visto y haya respondido", declaró el cineasta durante la ceremonia, según lo informado por la agencia AFP.

4. Patricia Arquette, quien interpreta a una madre de familia divorciada en la cinta, también recibió una estatuilla en esta edición de los Golden Globes, como la 'Mejor actriz de reparto' de 2015. Vale la pena recalcar que este film independiente, que contó con un presupuesto de cuatro millones de dólares, según el portal de IMDb, logró reunir a los mismos actores durante doce años de filmación.

5. Otra figura reconocida que también participa de la película es el actor Ethan Hawke, quien ha trabajado anteriormente en diversas cintas de Richard Linklater. Pese a que Hawke no obtuvo ningún galardón, fue nominado al Globo de Oro como el 'Mejor actor de reparto' de 2015. Asimismo, la película Boyhood también obtuvo la nominación al 'Mejor guión' del año, pero tampoco obtuvo dicho estatuilla.

6. Aunque no fue nominado a esta edición de los Globos de Oro, diversos medios destacan el desempeño del actor principal de Boyhood, Ellar Coltrane, quien empezó a filmar la película cuando tenía tan solo siete años. Para conseguir el efecto del paso del tiempo, que tanto ha cautivado a la crítica, el elenco se reunió un par de semanas cada año, entre 2002 y 2013, para llevar a cabo todas las filmaciones de la cinta.

7. A la fecha, según datos brindados por el portal de IMDb, Boyhood ha logrado recaudar un aproximado de US$ 43 millones a nivel mundial. Además, y solo durante el fin de semana de su estreno, alcanzó el éxito de la taquilla con una recaudación de cerca de US$ 2 millones, solo en las salas de cine de los Estados Unidos.