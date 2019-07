¿Cómo borrar los datos de su tarjeta de crédito o débito de los dispositivos de Apple y Android?

Todos, en algún momento, nos hemos visto en la necesidad de utilizar nuestras tarjetas de crédito o débito en un dispositivo tecnológico que tenemos en casa, ya sea teléfono móvil, tablet o Laptop, cualquiera que sea el medio, lo hemos hecho para comprar o pagar algo y hemos dejado los datos personales en el aparato. Esa información se queda, aunque crea que ya no está en el sistema.

Si ahora quiere borrar la información por tema de seguridad, no se preocupe, que borrar los datos personales y bancarios en dispositivos de Apple o Android es muy fácil y solo necesita hacer unos cuantos pasos en el dispositivo donde agregó sus datos.

EN IPHONE

En iPhone , por ejemplo, es fácil eliminar todo lo que está en tu iPhone, cuentas de Apple Pay o en tu Apple ID, lo malo es que una vez que elimine todos los datos de sus tarjetas bancarias, no podrá volver a usarlas para comprar desde su iPhone.

Apple Pay es un sistema de pagos móviles para los dispositivos de Apple, y bastante fácil de usar. A través de la aplicación Wallet, solamente se tiene que autenticar la compra mediante Face ID o huella digital. La información de las tarjetas de crédito y débito está cifrada en todo momento, y no se almacena (totalmente) en los servidores de Apple. Es bastante seguro, porque nadie más podrá realizar compras o pagos salvo el dueño del iPhone o iWatch.

Por otro lado, Apple ID es el identificador que nos proporciona acceso a servicios como iChat, iCloud, el servicio de soporte online en la web de Apple así como acceso para la compra de aplicaciones o productos en la iTunes Store, App Store, Mac App Store y Apple Store Online.

Si lo que quieres es actualizar un método de pago desde tu cuenta de Apple ID en un iPhone o iPad, es muy fácil:

Ve a Ajustes > [tu nombre] > iTunes Store y App Store. Pulsa tu ID de Apple y, a continuación, pulsa Ver ID de Apple.

Inicia sesión.

Después, pulsa Gestionar pagos. (Si utilizas una versión anterior de iOS, pulsa Información de pago.)

Escoge el método de pago que quieras cambiar y modifica la información.

Para eliminar todos los datos, entonces dale en editar y después, toca el icono Eliminar o bien, desliza el dedo a la izquierda y escoge el ícono.



Desde una Mac (o hasta Windows):

Abre iTunes; en el menú selecciona Cuenta > Ver mi cuenta, introduce la contraseña y luego pulsa en ver cuenta.

Ve a la pestaña Método de pago y luego a Editar

Selecciona la opción Ninguno, da clic en Aceptar, y listo.

Cabe señalar que no podrá eliminar el método de pago de su dispositivo de Apple si aún mantiene una deuda con la compañía. Normalmente eso pasa cuando realiza una compra en iTunes o en la App Store, pues el pago tarda en efectuarse unas horas o unos días. Hasta que no se efectúe el cobro y esté a 0 deudas, no puede eliminar el método de pago.

Tampoco podrá eliminar los datos si tiene una suscripción a algún servicio de Apple, como Apple Music, iCloud Drive o a cualquier otro contratado mediante la Apple Store (Netflix o Spotify). Para poder hacerlo primero, tiene que cancelar la renovación y ya después, borrar sus datos bancarios.

EN ANDROID

En Android, si desea borrar sus datos bancarios es necesario dar uso al servicio Wallet de Google, que es en el que se almacena la información. Para realizar la gestión se recomienda utilizar la PC pues de esta forma la interfaz es mucho más sencilla de manipular.



Una vez que se accede a la dirección de correo, lo siguiente es identificarse. Esto se pide independientemente se está ya con una sesión activa, por motivos de seguridad.



Lo normal es que se pida la contraseña, pero si se tiene la protección por dos pasos, recuerda que el código correspondiente te llegará al telefónico previamente establecido.



Luego, en la pantalla inicial en la que se ve los métodos de pago existente en la parte superior y debajo un resumen de las transacciones que has hecho (si se pulsa en cada una de ellas se ve un resumen de la información en la parte derecha).



En la parte izquierda verá las opciones disponibles, tiene que darle clic en 'Forma de pago'. A continuación saldrán las que ha usado en el aparto Android, que pueden ir desde las tarjetas de crédito hasta PayPal.



Cuando localice la que deseas dar de baja, justo debajo de su tarjeta está la opción 'Eliminar'. Pulsa en ella y aparecerá una ventana emergente que te advierte de la acción a realizar y que, una vez aceptada, no hay vuelta atrás.



Al igual que en los dispositivos con iOS, si su tarjeta lo utiliza para pagar servicios de Google, pago en un servicio familiar o en una suscripción mensual, deberá primero finalizar con estas para poder acabar el proceso.