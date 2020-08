(Facebook: Bob Marley).

Redemption song Disco: UprisingAño: 1980 'Redemption song' es una de las canciones más sentidas y profundas que compuso Bob Marley, antes de fallecer en 1981. El cantautor jamaiquino grabó este tema solo con una guitarra acústica y ese fue el plus para sentir de cerca las emociones que quería transmitir. La revista Rolling Stone la ubicó en el puesto 66, dentro de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Get Up, Stand Up Disco: Burnin'Año: 1973 'Get Up, Stand Up' era uno de los temas más recurrentes que Bob Marley tocaba en vivo. La canción aborda varios temas sociales, entre ellos la pobreza que se vivía en países como Haití, por ejemplo. Uno de sus hijos, Ziggy Marley, la toca, hasta ahora, en sus conciertos.

No Woman, No Cry Disco: Natty DreadAño: 1974Esta canción es una de las más conocidas de Marley y eso fue gracias a que se hizo popular por la versión en vivo que apareció en el disco 'Live!' (1975). El tema ha sido re versionado por varios artistas como Wyclef Jean, Murder One, Blues Traveler, O.A.R., Devon Allmans Honeytribe, Joan Baez, entre otros.

Could you be LovedDisco: UprisingAño: 1980 'Could you be loved' es uno de los temas más movidos y pop que tiene Bob Marley en su repertorio. Apareció en el disco 'Uprising', el cual es recordado como la última publicación en vida del jamaiquino. Marley utilizó como uno de los instrumentos centrales de esta canción a un órgano.

Is this love Disco: KayaAño: 1978 'Is this love' es uno de los temas donde Bob Marley trata de definir el concepto de lo que significaba el reggae jamaiquino. El cantautor publicó esta canción en el disco 'Kaya' (1978), pero también apareció en el famoso recopilatorio que salió sobre el artista, después de fallecido, 'Legend' (1984).

One Love Disco: ExodusAño: 1977Este tema también es uno de los más profundos que Bob Marley sacó en su carrera. Ha sido utilizado, además, como música de fondo para varios comerciales en su país, como el que sacó Jamaica Tourist Board, en 1994.

Buffalo Soldier Disco: Confrontation,Año: 1983 'Buffalo Soldier' fue uno de los grandes hits que se publicaron de Bob Marley, después de fallecido. La canción fue un homenaje a los Soldados Búfalo, apodo con el que se conocía a los miembros del Regimiento de Caballería del Ejército de los Estados Unidos y que fueron muy respetados en Jamaica.

I shot the sheriffDisco: Burnin'Año: 1973 Este tema cuenta la historia de un hombre que reconoce haber disparado al sheriff de un pueblo, pero que negaba haber matado a su ayudante. La canción fue muy popular y alcanzó el primero lugar en el conteo de Billboard en su época.

WarDisco: Rastaman Vibration Año: 1976'War' es uno de los temas más especiales de Bob Marley. El cantante adaptó el discurso que emitió el emperador de Etiopía, Haile Selassie I, en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebró en 1963. Con este tema, Marley empinó su voz de protesta contra la discriminación racial.

Babylon SystemDisco: SurvivalAño: 1979'Babylon System' también es otro de los temas en donde Marley se acerca a la idea original del reggae. Esta canción apareció en otro de los discos exitosos que proyectó el cantante, 'Survival' (1979).