Walt Disney Co. estrenará su última película de Marvel, “Black Widow”, en cines y para su compra en línea este viernes, y el desempeño que esta tenga dirá mucho sobre las perspectivas para las 70 películas que los estudios almacenaron durante la pandemia, así como del futuro de los éxitos de taquilla del cine.

Las primeras proyecciones internacionales de “Black Widow” recaudaron US$ 4.9 millones, dijo Disney el jueves, logrando colocarse como uno de los estrenos más importantes en el Reino Unido, Francia y los Países Bajos desde el inicio de la pandemia.

La película de acción de gran presupuesto, la primera del Universo cinematográfico de Marvel en estrenarse en dos años, está protagonizada por Scarlett Johansson. Ella es una superheroina, exasesina de la KGB nacida en Rusia y miembra fundadora de los Avengers, que se han convertido en una de las franquicias más taquilleras de la historia.

Con películas como esta, Disney, y Hollywood tienen mucho en juego. La industria del cine, que ha lidiado con una serie de problemas desde que la pandemia cerró las salas en todo el mundo, necesita desesperadamente que los fanáticos regresen y se sientan seguros.

Mientras tanto, los estudios cinematográficos necesitan saber en qué medida influye una opción de compra en línea en los ingresos de taquilla y si los ingresos son suficientes para que valgan la pena esos lanzamientos.

La estrategia de distribución de Disney contrasta marcadamente con el manejo de Universal Pictures de su gran película de verano, “F9: The Fast Saga”. El 25 de junio, la división de estudios de Comcast Corp. decidió que la película estuviera disponible solo en cines, y recaudó US$70 millones a nivel nacional en su primer fin de semana, un récord durante la pandemia.

“Black Widow” será la prueba perfecta de la combinación de streaming y cine dado que se trata del tipo de película de franquicia cargada de efectos que normalmente sería un éxito para el negocio.

Si la película no llegara a cumplir con las expectativas provocaría escalofríos en la industria. Los cines se inclinarían a culpar al lanzamiento en línea de robar clientes. Los administradores de los grandes presupuestos de los estudios podrían enfrentarse a preguntas sobre si las sagas de acción súper caras creadas para la pantalla grande todavía son dignas de tanta inversión.

“Si ‘Black Widow’ supera a ‘F9’ en la taquilla de los cines, la estrategia de Disney se verá justificada”, dijo Joe Pichirallo, profesor de cine en la Universidad de Nueva York y exejecutivo de estudio. “Si ‘Black Widow’ recauda menos que ‘F9’, habrá quienes, las cadenas de cines, echarán la culpa a la transmisión por streaming”.

En este momento, todo parece indicar que el personaje de Natasha Romanoff de Johansson superará al equipo de Rápidos y Furiosos de Vin Diesel. La película de Marvel obtuvo una aprobación de 82% entre los críticos de Rotten Tomatoes. El sitio de compra de boletos Fandango dijo que las ventas anticipadas son las más altas en lo que va del año.

Una firma independiente que los estudios utilizan para estimar los números de apertura ha sugerido que “Black Widow” recaudará entre US$ 80 y US$ 90 millones en ventas en Norteamérica en su primer fin de semana. Los ejecutivos de Disney dijeron en privado que estarían felices con algo más de US$ 70 millones. Boxoffice Pro, otro estimador, sitúa el valor bruto del fin de semana en 110 millones de dólares. La película costó alrededor de US$ 200 millones, más decenas de millones más en marketing, y los ingresos por entradas se dividen aproximadamente a la mitad con los cines.

Un debut de US$ 70 millones ubicaría a “Black Widow” en el puesto 20 entre los estrenos de Marvel y ni siquiera entre las 100 mejores entre todas las películas, lo que subraya el desafío para Disney y los cines durante la pandemia. Incluso con algunas películas, como “F9” y “Godzilla vs. Kong”, que produjeron cifras alentadoras, las ventas totales de entradas en Estados Unidos hasta la semana pasada todavía estaban un 38% menos respecto al año anterior.