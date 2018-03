"Black Panther" supera a "Tomb Raider" y domina taquilla por quinto fin de semana

FOTOS | El filme de superhéroes "Black Panther" de Disney-Marvel mantuvo su impulso para dominar la taquilla cinematográfica de América del Norte por quinto fin de semana consecutivo, con una recaudación de US$ 27 millones en 3,834 salas.

La cinta de Warner Bros y MGM "Tomb Raider", protagonizada por Alicia Vikander, terminó en segundo lugar en su fin de semana de estreno con una ganancia de US$ 23.5 millones en 3,854 cines, en línea con las expectativas.

El drama de Lionsgate-Roadside Attractions "I Can Only Imagine" superó las previsiones con US$ 17.1 millones en 1,629 salas.

La aventura de viajes en el tiempo "A Wrinkle in Time", de Disney, se ubicó en cuarto lugar en su segundo fin de semana con US$ 16.6 millones en 3,980 cines, lo que lleva su ganancia total en diez días a US$ 61.1 millones.