Black Panther, dos semanas al frente de la taquilla de Norteamérica

FOTOS | Black Panther ( Pantera Negra), la primera película de Marvel dedicada a un superhéroe negro, se consolidó por segunda semana consecutiva como líder de la taquilla de Estados Unidos y Canadá, según cifras de la industria.

Tras un primer fin de semana de récord -en el que juntó US$ 242.2 millones- el frenesí por ver la cinta continuó, llevando el total de ingresos de la película a la astronómica cifra de US$ 403.6 millones en solo 10 días, según Exhibitor Relations.

A nivel global la recaudación de Black Panther recaudación suma más de US$ 700 millones y el filme, número uno también en América Latina, aún debe ser estrenado en países como China o Japón, dos de los mercados más grandes del mundo.

Es solo la cuarta película en lograr recaudar más de US$ 100 millones en su segundo fin de semana, sumándose a " Star Wars: El despertar de la fuerza" (US$ 149.2 millones), "Jurassic World" (US$ 106.6 millones) y "Avengers" (US$ 103.1 millones), según Disney, que es propietaria de Marvel Studios .

" Pantera Negra" -dirigida por el director afro-estadounidense Ryan Coogler- cuenta con un elenco casi totalmente de actores negros, encabezado por Chadwick Boseman, que interpreta al superhéroe africano, además de la ganadora del Oscar Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker y Daniel Kaluuya.

Tráiler de Black Panther, el nuevo éxito de Marvel Studios