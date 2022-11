Jeff Bezos, el creador de Amazon, concedió una entrevista al medio estadounidense CNN donde habló acerca de una posible recesión económica que se aproxima. En ese contexto, el millonario aconsejó posponer grandes compras, como las que se realizan en el Black Friday 2022.

Como ocurre cada año, las personas aprovechan el Black Friday o Viernes Negro para realizar grandes compras. Durante esta fecha, tiendas y centros comerciales ofrecen descuentos en caso todos los rubros, desde tecnología hasta indumentaria, con rebajas que pueden llegar al 70%.

En ese contexto, Jeff Bezos recordó a las personas que el mundo está pasando por una crisis económica, por lo que deben ser cuidadosos con su dinero y medir bien sus compras, especialmente a los que harán gastos durante el Black Friday o Viernes Negro, evento que se celebra desde el viernes 25 de noviembre de 2022 en Perú. ¿Qué dijo el creador de Amazon? Aquí te lo contamos.

Jeffrey Preston Bezos es fundador, presidente ejecutivo y exdirector ejecutivo de la empresa de venta en línea Amazon (Foto: AP)

¿QUÉ DIJO JEFF BEZOS SOBRE LAS COMPRAS DE BLACK FRIDAY 2022?

En una entrevista con el medio estadounidense CNN, Jeff Bezos alertó a la población de que la economía estadounidense podría entrar en una recesión en el 2023. Es por ello que el creador de Amazon aconsejó posponer grandes compras.

“Si usted está pensando en comprar un televisor con pantalla grande, piénselo mejor, conserve ese efectivo y espere a ver qué sucede. Lo mismo con un coche nuevo, o lo que sea. Únicamente reduzca los riesgos”, dijo el empresario millonario a CNN.

Jeff Bezos, quien afirmó en la misma entrevista que pretende donar parte de dinero, señaló a los ciudadanos de Estados Unidos y el resto del mundo que no compren artículos innecesarios durante estas fechas, como el Black Friday.

Cada año, el Black Friday se celebra el cuarto viernes de noviembre (Foto: AFP)

“Es mejor ahorrar y no invertir dinero en este momento si no es fundamental ... la economía no se ve muy bien en este momento”, dijo Jeff Bezos.

En ese sentido, el magnate reiteró que hay que “eliminar riesgos” para mantener nuestros sus ahorros a salvo. “Retrasar las grandes compras es la forma más segura de mantener algo de reserva en caso de una recesión económica prolongada”.

Aunque el fundador de Amazon no dio una fecha exacta sobre cuándo ocurriría esta recesión, sí advirtió que en el 2023 ocurrirán varios cambios económicos y sociales.

“Aún no estamos en una recesión, pero es probable que estemos muy pronto”, explicó el multimillonario.

¿QUÉ ES EL BLACK FRIDAY?

El Black Friday o Viernes Negro es un evento que marca el comienzo de las compras de fin de año con motivo de la proximidad de la Navidad. Sin duda, es la oportunidad para ahorrar y comprar los regalos navideños.

Las ofertas se dan en productos de diferentes categorías como tecnología, electrónica, informática, hogar, cocina, ropa, moda, deportes, videojuegos, juguetes, oficia, música, viajes, alimentos, belleza, libros, entre otros. Todos se suman al día más grande del consumismo.