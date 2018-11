BID: Solo el 17% de los millennials en América Latina trabajan y estudian

Millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar o estudiar?, es el libro que presentó hoy el BID y Espacio Público que incluye los resultados de una investigación/encuesta regional que contó con la participación de más de 15,000 jóvenes de entre 15 y 24 años en nueve países de la región (Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Haití, México, Paraguay, Perú y Uruguay).

En él se muestra que un 41% de los jóvenes millennials en América Latina y el Caribe estudian; el 21% solo trabaja y el 17% realiza ambas actividades. Mientras que el 21% no estudia, no se capacita y no trabaja.

En el caso de Perú se muestra que los jóvenes de 19 años en promedio tienen menos probabilidades de estudiar (18%), pues tienen más probabilidades de estar trabajando (39%). Los que trabajan y estudian son un 34%.

"Cuando estos jóvenes llegan a la edad de 22 años en promedio el porcentaje que estudia se reduce considerablemente y aumenta el número de jóvenes que trabaja. En tanto, el porcentaje de ninis se reduce solo marginalmente. Al igual que otros países de América Latina en el Perú, se aprecia que ser Nini prevalece más entre las mujeres que entre los hombres", detalla el libro.

Asimismo, un dato relevante en el estudio es que se evidencia que la situación socio económica precaria durante la niñez está asociada a un déficit de habilidades cognitivas y socioemocionales; "son jóvenes que tienen aspiraciones más bajas y una menor probabilidad de continuar sus estudios superiores cuando son mayores. No obstante, si bien la cobertura actual de la educación superior en la región se ubica en promedio en alrededor de 40% la mayoría de jóvenes el 85% cree que terminara de completar la educación superior".

Rafael Novella, consultor del BID, explicó que la sección del libro que corresponde a Perú incluye los datos "Los jóvenes del Milenio" que es un informe de Grade con la Universidad de Oxford.

"Son datos longitudinales, no son datos que hayamos creado. Sin embargo, en el libro hay una realidad constante entre los jóvenes que estudian y trabajan. En Perú sabemos que las aspiraciones de los papás importan; pero también observamos que un embarazo en la adolescencia es uno de los factores para que las mujeres se alejen de la escuela y se alejen del mercado de trabajo. Dos tercios de los ninis on mujeres", detalló.

Asimismo, dijo que un patrón tanto en América Latina como en Perú es que los jóvenes se emplean en el sector informal (70%), "la mayoría de ellos desde los 16 años a trabajar mucho y duran menos de 12 meses en un puesto. Hay un ciclo vicioso de la informalidad y capacitación baja. Entonces, están cambiando constantemente de trabajo en busca de un mejor sueldo", refirió Novella.

¿Qué hacen los los millennials de América Latina y el Caribe?

México, El Salvador y Brasil son los que muestran un mayor porcentaje de ninis (superior al 20%). En el extremo contrario se encuentra Chile, donde solamente un 14% de los jóvenes encuestados está en esa situación.

A pesar de que el término nini puede llevar a considerarlos como ociosos e improductivos, la realidad de los ninis en América Latina y el Caribe es otra: el 31% de los jóvenes que pertenece a este grupo está buscando trabajo (sobre todo hombres), más de la mitad, un 64%, se dedica a labores de cuidado de familiares (principalmente mujeres), y casi todos realizan labores domésticas o prestan ayuda en los negocios de sus familias.

"Es decir, en contra de las convenciones establecidas, este estudio prueba que la mayoría de los ninis no son jóvenes carentes de obligaciones, sino que realizan otras actividades productivas", señala el libro.

"Los ninis de la región, por tanto, son principalmente personas ocupadas que realizan labores valoradas por sus entornos. Se trata de jóvenes mal clasificados, ya que, de hecho, muchos sí participan de la fuerza laboral. Solo un 3% de ellos no realiza ninguna de estas labores ni tiene una discapacidad que le impida estudiar o trabajar. Las tasas son más altas, sin embargo, en Brasil y Chile, con fracciones de jóvenes aparentemente inactivos que se sitúan alrededor del 10%", se resalta.