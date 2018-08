Bezos o Rockefeller: ¿cuál es la fortuna más grande?

Con una fortuna que supera los US$ 150,000 millones, Jeff Bezos es uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, una periodista del Wall Street Journal (WSJ) se preguntó si el fundador de Amazon , el, realmente, el hombre más rico de la historia moderna. Para responderla propone varios métodos.

Para ello se debe tener en cuenta el poder adquisitivo relativo de una suma ajustada a la inflación de un momento determinado tomando en cuenta el índice de precios al consumidor.

Teniendo en cuenta esta fórmula, la fortuna de John D. Rockefeller, el reputado empresario petrolero estadounidense de mediados del siglo pasado, ascendería a US$ 24,000 millones actuales. Si se hace el mismo cálculo, pero al revés, Bezos tendría US$ 6,500 millones de 1916, cuando las arcas de Rockefeller alcanzaban los US$ 1,000 millones de la moneda estadounidense.

Otra forma de hacer el cálculo es ponderando el ingreso relativo y el producto relativo. Ambas, explica el diario, basan en el Producto Bruto Interno (PBI) en el valor de todos los bienes y servicios que se producen dentro de las fronteras de un país en un periodo determinado.

El ingreso relativo se calcula al dividir el PIB per cápita actual por el PIB per cápita de un año anterior, para luego multiplicar el resultado por un valor en dólares de ese último año elegido. Bajo este esquema, la fortuna de Rockefeller alcanza los US$ 127.000 millones actuales, un 15% menos que la del magnate dueño de la compañía de comercio electrónico Bezos, según el WSJ.

En cuanto al producto relativo, la medida se calcula dividiendo el PBI total de un año por el uno anterior, y multiplicar el resultado por un valor en dólares de ese año anterior. Bajo esa medida la fortuna de Rockefeller equivale a unos US$ 407,000 millones de la actualidad, casi tres veces más grande que el valor de Bezos, sostuvo el periódico estadounidense.

Tras este ensayo, la publicación aceptó que el interrogante no puede ser despejado considerando una sola respuesta y agregó que si la riqueza de Rockefeller representaba hacia 1916 el 2% del PIB, la de Bezos representa cerca del 0.7% del PIB actual.