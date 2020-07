María Jimena Saavedra es nueva en el cargo de brand manager. Sin embargo, sus 10 años de experiencia en el sector retail la respaldan desde que hace un año asumió esa posición con la marca Benefit en Perú. “Este lado de juventud, el ser de otra generación me permite tener la mente más abierta y entender que los cambios son buenos”, afirma la ejecutiva sobre la crisis que afrontamos a raíz de la pandemia.

¿Cómo llega a la empresa?

La historia es curiosa. Estaba en mi anterior trabajo y me crucé con quien es mi actual jefe, el gerente regional de Benefit. Suelo saludar a todas las personas, así no las conozca. Él se volteó y respondió el saludo.

¿Qué pasó luego?

Nos quedamos conversando y me dijo que se había sorprendido de que alguien lo había saludado. Vivimos tan preocupados de nuestro día a día que perdemos conciencia de estar rodeados de gente. Me comentó que Benefit estaba contratando gente en Perú y así iniciamos todo el proceso. Luego de tres meses me dijeron que formaría parte de la marca.

¿Es la primera vez en el cargo?

Sí, es la primera que manejo el 360 de un negocio, pero vengo trabajando desde hace 10 años en experiencia y servicio al cliente, desarrollo de estrategias comerciales, entre otras tareas del sector retail.

Usted estudio publicidad y administración. ¿Qué le gustó de este sector?

Sí, pero me dediqué a tener otro perfil e hice especializaciones en este rubro porque eso hace que llegues al cliente de forma más eficiente. El retail es un negocio cambiante y de adrenalina pura. A mi personalidad, que siempre va a mil, le encanta la acción, los cambios.

Le ha tocado liderar la compañía en un tiempo complejo por la pandemia…

Es un aprendizaje y a la vez una responsabilidad el asumir esta oportunidad de sacar el barco de la mejor manera. Además, lo repito, mi personalidad en el fondo busca eso. Mientras más miedo, más ganas de hacerlo bien.

¿Qué tan complejo fue adaptarse rápidamente al trabajo remoto?

Lo que me gustó de este proceso es que somos capaces de trabajar de forma remota y ser igual de eficientes como éramos en una oficina.

Como líder de marca, ¿cuál es la clave para realizar el teletrabajo?

Es importante respetar los tiempos. El trabajar en casa no significa que tengas que trabajar tres veces más.

¿Cómo evitarlo?

Estableciendo horarios. Por ejemplo, de 9:00 a.m. a 6:30 p.m. estamos conectados al 100%. Alguien escribe, pregunta algo y todos contestamos. Pero a partir de esa hora, solo hay comunicación si es algo urgente.

¿Y usted ha tenido buenos jefes?

En general, sí. Mi jefe actual es muy apasionado y hace que veamos el trabajo como si fuera un hijo. Haces que gatee, luego que camine y al final que ande solo y que crezca. Otros jefes, por el contrario, eran más estructurados.

Pasado el día laboral, ¿cómo desconecta del trabajo?

He descubierto un mundo nuevo que es cocinar. He vivido fuera del país y hoy sola, pero ahora lo he tomado más en serio. El almuerzo es mi momento para desconectar.

¿Qué es lo que mejor le sale?

Traté de hacer comida saludable al inicio, pero no va conmigo. Los pasteles salados son lo que mejor me sale y también un poco de cocina tradicional. Hago un quiche de verduras delicioso.





EN CORTO

Perfil. Benefit es una marca de cosméticos parte del conglomerado francés de lujo Louis Vuitton Möet Hennessy. Este grupo también es dueño de Dior, Givenchy, entre otras firmas. Ingresó al Perú en 2019 y actualmente tiene presencia en más de 30 países.