Barbie ingeniera en robótica responde a llamado de diversidad

La nueva Barbie Ingeniera en Robótica utiliza delantal y antiparras protectoras, muy lejos de la versión de 1992 con la frase "la clase de matemáticas es muy difícil". En conformidad, ella también es parte de una iniciativa de Mattel Inc. para promover nuevos trabajos para niñas, en línea con un compromiso público que la compañía hizo a principios de este año.

En febrero, la vicepresidenta senior de Mattel, Lisa McKnight, se unió a 40 ejecutivos en la conferencia sobre diversidad de mujeres de Makers para asumir una serie de compromisos para mejorar las vidas profesionales de las mujeres.

McKnight prometió 10 de esas muñecas este año; el grupo de publicidad UM dijo que duplicaría el número de mujeres de color en todos los niveles de su organización; LinkedIn dijo que agregará entrenamiento laboral para las madres que regresan de su postnatal.

Este tipo de compromisos públicos de diversidad se han convertido en los últimos años en una especie de tarjeta de visita progresista para las empresas que buscan mantener y atraer a jóvenes talentos. Hay una promesa para cada grupo de interés, con una amplia gama de compromiso y responsabilidad.

Alrededor de 300 CEO se han unido a la coalición CEO Action for Diversity & Inclusion, que busca compartir iniciativas de diversidad exitosas. Muchos miembros de ese grupo también son parte de Paradigm for Parity and Parity.org, que tienen misiones similares para aumentar todas las formas de diversidad en el lugar de trabajo.

Las organizaciones Thirty Percent Coalition, 3% Movement, y 2020 Women on Boards piden a los firmantes un compromiso con niveles específicos de representación femenina. Otros se enfocan individualmente en los derechos de las lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT), grupos étnicos, veteranos o discapacitados o en un campo específico como el Compromiso de Inclusión en Tecnología.

"En este momento hay sólidas normas sociales en torno a comprometerse con este tipo de objetivos", dijo Dolly Chugh, profesora asociada de administración y organización en la Escuela de Negocios Stern de la NYU. Ella ha estudiado cómo la presión pública cambia el comportamiento de la diversidad.

"Si usted se encuentra entre la minoría de los directores generales que no firma el compromiso o promesa, está violando una norma y las violaciones a las normas hacen que las personas se sientan muy incómodas", afirma.

Según la mayoría de los indicadores, dos décadas de mayores esfuerzos para mejorar la diversidad se han ralentizado o estancado. La paridad para las mujeres en los directorios todavía está por lo menos a tres décadas de distancia. Las mujeres y las personas de color están drásticamente subrepresentadas en la alta gerencia. A nivel de CEO, los hombres blancos todavía ocupan el 95 % de los puestos.

Entre las otras compañías pertenecientes a Makers con objetivos específicos figuran Adobe Systems Inc., que promete la paridad salarial de género en todas las ubicaciones para finales de este año, y ya está al menos en un 80%, dijo Donna Morris, vicepresidenta ejecutiva de experiencia global y del cliente del fabricante de Photoshop.

AT&T Inc. y L’Oreal SA prometieron en Makers mejorar su representación de mujeres en sus anuncios, #SeeHer tiene su propia promesa de mejorar la representación de mujeres en un 20% para el año 2020. Hasta ahora, 70 compañías con un gasto en publicidad de US$ 45,000 millones se han inscrito para alcanzar ese objetivo.