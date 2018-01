Banqueros y tecnológicos no son los únicos que se hacen ricos

(Bloomberg) Los ejecutivos estadounidenses no tienen que trabajar en Wall Street o en Silicon Valley para hacerse ricos.

Entre los jefes de empresas que cotizan en bolsa, aquellos en los sectores de productos básicos para el consumidor recibieron paquetes de pago promedio de US$ 47.8 millones en el año fiscal más reciente, más que en cualquier otro sector, según el Bloomberg Pay Index, que enumera a 200 altos ejecutivos con las mayores compensaciones.

Hace un año, el índice clasificó a los máximos ejecutivos del sector de la salud como los mejor pagados.

Los gerentes de la industria de comunicaciones en el índice recibieron un promedio de US$ 34.7 millones, más que los US$ 31 millones que sus pares en finanzas.

Las cifras incluyen salarios, bonificaciones, gratificaciones, cambios en el valor de las pensiones y nuevas asignaciones de acciones valoradas al cierre del ejercicio de cada compañía.

Como resultado, las cifras pueden diferir de las informadas en las presentaciones regulatorias.

Cada sector tenía valores atípicos que ayudaron a sesgar los promedios. Marc Lore de Wal-Mart Stores Inc., que cae en la categoría de productos de consumo básico, obtuvo US$ 236.9 millones como parte de la compra del minorista de su Jet.com.

En finanzas, John Weinberg de Evercore Inc. recibió US$ 123.2 millones cuando se unió al banco en noviembre del 2016. El CEO de Google, Sundar Pichai, lideró la industria de las comunicaciones con US$ 106.5 millones (su matriz, Alphabet Inc., no es considerada una compañía tecnológica por el índice Bloomberg porque la mayoría de sus ingresos proviene de la publicidad).

Entre los máximos ejecutivos de las compañías del S&P 500, los que dirigen firmas de comunicaciones obtienen los mayores paquetes de pago promedio, liderados por Les Moonves de CBS Corp. con US$ 83.6 millones. Los jefes de tecnología ocuparon el segundo lugar, encabezados por Tim Cook de Apple Inc. con US$ 98.8 millones.

El índice Bloomberg asigna compensaciones únicas durante la vida de ellas, cuando las compañías señalan que están destinadas a pagarse durante varios años.